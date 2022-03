La CIJ a statué contre la Russie pour l'invasion de l'Ukraine

FILE PHOTO: FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin attends a meeting with government members via a video link in Moscow, Russia March 10, 2022. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS/File Photo/File Photo

L'isolement international de la Fédération de Russie s'accroît et le rejet de la mesure de précaution émise par la Cour internationale de Justice (CIJ) ajoute une nouvelle violation du Kremlin au droit international et à la Charte des Nations Unies. La CIJ a considéré que les droits violés par la Russie selon l'Ukraine sont plausibles. Avec 13 voix pour et seulement 2 contre (le juge russe Kirill Gevorgian et le chinois Xue Hanqin), la plus haute cour internationale exige que le Kremlin, en vertu de la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, arrête et suspende immédiatement l'armée offensive contre l'Ukraine pour fausseté des justifications russes pour initier l'invasion .

La mesure de précaution constitue une première victoire judiciaire pour l'Ukraine. La décision de la CIJ est fondée sur l'article IX de la Convention sur le génocide de 1948, selon lequel la Cour est chargée de résoudre les différends entre les parties contractantes concernant l'interprétation, l'application ou l'application de l'instrument. Dans ce contexte, les mesures de précaution devraient être mises en œuvre rapidement et jusqu'à ce que la Cour analyse si le Kremlin a mal interprété la Convention sur le génocide. Cependant, dans l'immédiat, le véritable défi sera l'exécution de la mesure de précaution, car la Russie l'a rejetée et refuse de cesser l'invasion de l'Ukraine. Face à cette situation, l'ONU exhorte la Russie à se conformer aux dispositions de la CIJ en vertu de l'article 94 de la Charte des Nations Unies, qui oblige la Russie à se conformer aux décisions de la Cour.

Alors que les décisions de la Cour internationale de Justice sont contraignantes, définitives et ne peuvent faire l'objet d'aucun appel, la Haute Cour en tant que telle n'a pas ses propres moyens d'exécuter la sentence. L'Ukraine pourrait demander au Conseil de sécurité des Nations unies (dont les résolutions sont obligatoires) de prendre des mesures contre la Russie pour non-respect de la décision de la CIJ, mais en tant que membre permanent, la Fédération de Russie a la possibilité d'opposer son veto à toute décision prise à son encontre, comme elle l'a fait lors d'une réunion du Conseil de sécurité. Le veto est synonyme d'impunité à l'échelle internationale.

Le fait que la Russie n'ait pas comparu dans la procédure litigieuse n'a aucune incidence sur le déroulement du procès. La rébellion de la Russie est similaire à celle des États-Unis dans le contexte du procès intenté par le Nicaragua contre elle en 1984. Les actions militaires et paramilitaires contre le Nicaragua ont été fermement condamnées par la CIJ. Cependant, la Cour n'a jamais réussi à obtenir que les États-Unis reçoivent l'indemnisation appropriée. La même chose pourrait se produire avec l'Ukraine, qui a proposé que la Russie prenne en charge les dommages qu'elle a subis dans le cadre de la guerre.

Une autre défaite diplomatique de la Fédération de Russie a eu lieu au Conseil des droits de l'homme des Nations unies, où un mécanisme d'enquête sur les violations graves du droit international humanitaire commises par les forces russes depuis le 24 février a été approuvé (seulement deux voix contre, la Russie et Érythrée). La Cour pénale internationale (CPI), qui juge les personnes accusées d'avoir commis des atrocités, a également ouvert une enquête sur des allégations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.

L'effort diplomatique ukrainien visant à utiliser les options juridiques et les cadres institutionnels multilatéraux offerts par le droit international public a été significatif. L'attitude de la Fédération de Russie est si critiquable qu'un juriste historique des intérêts russes à la CIJ, l'avocat français Alain Pellet, a souligné qu'il lui était impossible de défendre Vladimir Poutine, qui méprise cyniquement le droit international.

