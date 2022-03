Jordanie : « Nous n'avions pas de jambes »

Londres, 17 mars Sévillien Joan Jordán a reconnu après avoir été éliminé contre West Ham en Europa League que son équipe « manquait de jambes » pour pouvoir rivaliser contre l'intensité des Anglais, ce qu'il a imputé aux nombreuses pertes qu'ils subissent. « Les costumes sont déçus, c'est très dur pour nous. Nous étions très excités, pas dans cette compétition, mais dans cette manche », a déclaré Jordán à la presse après le match. Il a estimé que le résultat du match aller avait été « court » pour les mérites de Séville, et qu'ils comptaient sur le retour pour être un match « différent ». « Cela nous a coûté en première mi-temps, ils nous ont bien resserrés, d'homme à homme. Dans la seconde, lorsque nous l'avions plus contrôlé, nous ne pouvions pas y entrer, nous n'y mettions pas les dents. En prolongation, nous étions déjà très fatigués et il nous manquait des jambes », a-t-il dit. Le milieu de terrain a déclaré qu' « il n'aime pas les excuses », mais que la réalité est que « le nombre infini de victimes que subit Séville a pesé dans l'égalité.