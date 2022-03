Jenaro Villamil a battu Ernesto Zedillo pour avoir critiqué les dirigeants latino-américains : « Le champion de l'empathie »

CIUDAD DE MÉXICO, 13SEPTIEMBRE2020.- Informe diario sobre el avance del Covid-19 en el país el cual encabeza el subsecretario de Salud, el Dr. Hugo López-Gatell y que estuvo acompañado por Giancarlo Summa, director del Centro de Información de las Naciones Unidas en México y Jenaro Villamil, presidente del Sistema de Radiodifusión del Estado Mexicano. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

L'ancien président Ernesto Zedillo Ponce de León a surpris tous les Mexicains après être réapparu avec un message lors de la conférence virtuelle « Perspectives économiques et avenir de la technologie en Amérique latine », dans laquelle il a critiqué les dirigeants latino-américains.

Lors de sa participation à la table ronde organisée par la multinationale NTT Data, l'ancien politicien du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI) a déploré qu'à la tête de différents pays d'Amérique latine, il y ait une « vague de dirigeants populistes et ineptes ».

Ces déclarations ont été répondues par des journalistes liés à la Quatrième Transformation (Q4), qui, à partir de leurs profils sur les réseaux sociaux, ont rejoint Zedillo et ont réprouvé sa façon de s'exprimer envers les dirigeants d'Amérique latine.

Le premier à réagir a été Jenaro Villamil, président du système public de radiodiffusion (SPR) de l'État mexicain. Dans un tweet il s'est moqué de la façon dont l'ancien président a publié ses déclarations et énuméré toutes les erreurs qu'il a commises pendant son mandat, qui ont affaibli le Mexique socialement, politiquement et économiquement.

« Déclare le champion de l'empathie et de la sensibilité : Ernesto Zedillo. Celui qui a dit à un mendiant « je n'ai pas d'argent liquide ». Le même qui a laissé à tous les Mexicains la dette éternelle de Fobaproa de secourir 'populistiquement' la banque pour ensuite la vendre mal à l'étranger », a-t-il écrit.

Pour sa part, la déclaration Álvaro Delgado, constamment indiquée pour soutenir Andrés Manuel López Obrador (AMLO) et Q4, a également profité des réseaux sociaux pour partager le message de Zedillo et se souvenir qu'il a promu le « pillage » des hommes d'affaires, des banquiers et des politiciens.

« Ernesto Zedillo, qui a conduit au pillage d'hommes d'affaires, de banquiers et de politiciens dont il a hérité de la dette de plusieurs millions de dollars des Mexicains, critique 'la vague de dirigeants populistes et ineptes » en Amérique latine », a déclaré le journaliste.

Les utilisateurs de Twitter ne sont pas restés silencieux et ont décidé de partager leur position sur la question dans les tweets de Villamil et Delgado. Certains ont souligné d'autres erreurs commises par Ernesto Zedillo au cours de son mandat de six ans, tandis que d'autres ont soutenu et soutenu des décisions, comme Fobaproa, car elle offrait le seul moyen de sortir de cette crise financière, ont-ils dit.

« Contrairement à AMLO, Zedillo ne s'est pas contenté de crier que l'économie lui avait été laissée mal, mais a commencé à tirer et à la fin de 2000, l'économie était déjà rétablie, chose dont les autres ne pouvaient jamais se vanter », a écrit @kmelinapuente, qui se décrit comme un économiste dans son profil.

« Sixième anniversaire des paramilitaires (Chiapas) et des cartels de la drogue dans tout le pays Erreur de décembre Fobaproa Massacre de Acteal Dollar est passé de 3 à 10 pesos Les taux d'intérêt ont dépassé 120 pour cent par an, etc., etc. », a souligné la journaliste Mariana Escobedo.

Ernesto Zedillo a interrogé les dirigeants « populistes » d'Amérique latine et leur gestion de la pandémie de COVID-19 (Photo : EFE/LEONARDO MUÑOZ)

L'ancien président a également profité de l'espace pour exprimer son désaccord avec la gestion de la pandémie dans cette région du monde, car de son point de vue, il s'agissait d'une « catastrophe latino-américaine ». Dans le même temps, il a souligné que les pays d'Amérique latine devraient avoir les taux de mortalité et de morbidité les plus élevés en 2020.

« Espérons que la vague de dirigeants populistes et ineptes qui souffrent d'un bon nombre de pays d'Amérique latine sera suivie, grâce à la démocratie qui, bien qu'elle soit encore endommagée, par des dirigeants déterminés capables de faire le nécessaire pour que nos nations soient fermement engagées sur la voie. de développement et de dépassement de notre retard historique », a commenté l'ancien président du Mexique.

De même, l'homme politique et économiste mexicain s'est consacré à critiquer la décision des gouvernements latino-américains d'arrêter et d'inverser les structures les réformes adoptées dans le passé et qui pourraient stimuler le développement économique des pays d'Amérique latine.

