Guerre et pain : aliments dépendant de la pétrodépendance

Dans une récente interview pour la BBC, Svein Holsether, PDG de la multinationale norvégienne Yara, admet qu'en raison de la guerre et de la pénurie de gaz naturel qui en résulte dans les pays en conflit, le manque d'engrais chimiques provoquera la famine : « La moitié de la population mondiale reçoit de la nourriture grâce à l'utilisation d'engrais... Et si cela est éliminé, les performances seront réduites de 50 %. » En d'autres termes, les prix des denrées alimentaires produites à partir de produits agrochimiques vont monter en flèche, provoquant une crise alimentaire mondiale.

Yara, le géant des engrais chimiques, fait partie de la chaîne agroalimentaire, un sous-système mondial qui a déresponsabilisé et rendu des millions d'agriculteurs et d'agriculteurs du monde entier dépendants de ses produits.

L'azote est l'un des principaux intrants de l'agriculture. Il est très abondant dans l'atmosphère et il existe des mécanismes naturels qui permettent de le capturer et de le rendre utilisable pour les cultures. Ces techniques agro-écologiques sont bien étudiées, mais elles présentent un inconvénient : leur application à grande échelle ne laisserait aucun profit aux méga-entreprises et éliminerait la dépendance à l'égard des agriculteurs.

Presque tout l'azote utilisé comme engrais est obtenu par le procédé Haber-Bosch, qui consomme des quantités industrielles de gaz fossile pour obtenir de l'ammoniac, base des engrais azotés, et Yara utilise de grandes quantités de gaz russe pour ses usines européennes.

Dans l'interview, le PDG admet qu'« environ un quart des principaux nutriments utilisés dans la production alimentaire en Europe proviennent de Russie ». Mais le géant eurasien produit également d'énormes quantités d'autres nutriments, tels que la potasse et le phosphate, essentiels à la fabrication des engrais chimiques qui soutiennent la chaîne agro-industrielle. Peu après l'entretien, le gouvernement russe a exhorté ses producteurs à arrêter les exportations d'engrais.

Aujourd'hui, alors que cette région centrale est en guerre, les entreprises agroalimentaires locales se frottent les mains alors qu'elles augmentent le prix du pain et calculent leurs revenus face à un monde globalisé au bord d'une crise alimentaire terminale.

Les écologistes et les scientifiques le mettent en garde depuis des décennies : ce système de production alimentaire linéaire et pétro-dépendant est irréalisable. Et la chaîne d'approvisionnement alimentaire, qui loin d'être approvisionnée par des productions locales aujourd'hui est basée sur l'agro-industrie mondialisée, est extrêmement fragile et vulnérable.

À cela s'ajoute ce que le GIEC a déclaré : à cause du changement climatique, il y aura une pénurie d'eau, et avant la moyenne de ce siècle, la moitié la plus pauvre de l'humanité en subira les conséquences de la faim et des migrations forcées.

La Terre ne supporte plus le fardeau que nous lui imposons par notre relation avec elle. Cette société thermo-industrielle, créée par la chaleur des combustibles fossiles qui étaient bon marché mais qui sont aujourd'hui rares, chers et dangereux, n'en peut plus.

L'agroécologie ne doit plus être considérée uniquement comme une alternative : c'est le moyen de commencer à retracer le chemin de la faim et de la dépendance alimentaire et de valoriser le travail agricole.

Et les gouvernements doivent garantir l'accès à la terre à ceux qui l'habitent et en prennent soin.

