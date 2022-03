Guerre contre l'inflation : sans mesures concrètes, Alberto Fernández insiste sur le contrôle des prix et la loi sur l'offre

Enfin, le discours d'Alberto Fernández dans lequel il a promis de lancer la « guerre contre l'inflation » ne comportait aucune mesure concrète pour faire baisser les prix. Dans un discours enregistré, le président a souligné que le Congrès avait approuvé l'accord avec le FMI pour refinancer la dette de Mauricio Macri et a fait allusion à l'impact que l'invasion de l'Ukraine par la Russie aura sur les intrants et les matières premières.

En conséquence, il a souligné les conséquences que pourrait avoir l'augmentation du blé : « Cela augmenterait les coûts de production du pain, des nouilles et de la farine que consomment des millions d'Argentins et d'Argentins. Et ce ne sont pas des augmentations que nous subissons malheureusement en raison du désordre macroéconomique auquel nous sommes confrontés, mais plutôt un impact qui toucherait encore plus les ménages avec des augmentations inhabituelles du panier de base. »

Par conséquent, il a prévu qu'un « fonds de stabilisation sera mis en place dans le but d'empêcher le transfert de cette hausse du prix international au prix payé par les Argentins et les Argentins » et a déclaré que les ministres de la zone économique prendront les mesures nécessaires et seront responsables pour les communiquer à partir de demain.

« J'ai décidé que le cabinet économique devrait se concentrer à partir de ce moment sur la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour faire face à l'inflation, en particulier ce que nous constatons dans les aliments. J'ai donné des instructions à mes ministres pour qu'ils établissent des accords avec les différents secteurs mais qu'ils n'hésitent pas à appliquer tous les outils de l'État pour fixer et appliquer les mesures nécessaires. Ils seront chargés de vous tenir informés quotidiennement des mesures qui seront mises en œuvre à partir de ce moment précis », a déclaré le président.

C'est sur le prix du blé que le président a souligné dans son discours

En outre, comme l'avait prévu Infobae, elle a confirmé qu'elle réunirait à partir de ce lundi des représentants du les secteurs productifs, les entrepreneurs, les travailleurs formels et l'économie populaire, les représentants des campagnes et du commerce, les petites et moyennes entreprises et la société civile.

Au final, il a menacé de prendre des mesures unilatérales de la part de l'État s'il ne parvenait pas à un accord avec tous les secteurs concernés : « Nous espérons trouver des accords qui permettront de faire baisser l'inflation et d'assurer l'augmentation du pouvoir d'achat des salaires. Nous n'arrêterons pas de contrôler et de contrôler les prix, d'appliquer la loi de l'offre si nécessaire et d'utiliser tous les instruments dont dispose l'État pour atteindre l'objectif de contrôle des prix. »

« Aujourd'hui, nous nous battons contre les spéculateurs. Contre les gourmands. Contre ceux qui cherchent, même dans des situations aussi complexes, à obtenir un revenu extraordinaire. Contre les agoreros habituels, qui vont essayer d'installer la sauvegarde qui peut ou chercher des coupables rapides et des réponses simples », a-t-il insisté.

Et d'ajouter : « Je ne me lasserai pas de le répéter : personne n'est sauvé seul. J'écouterai vos propositions et vos préoccupations et je vous ferai part des voies que nous empruntons. Il est temps que chaque secteur réfléchisse à sa contribution à ce moment crucial dans le monde et en Argentine. »

Il a ensuite énuméré les objectifs qu'il compte atteindre avec ces mesures qui seront connues dès demain : « Nous allons consolider nos réserves de la Banque centrale. Nous favoriserons les investissements et la production nationale. Nous allons améliorer le financement des politiques publiques. Nous allons approfondir le dialogue et la recherche d'accords visant à contenir les prix et à améliorer les revenus. »

Une grande partie du discours portait sur les conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie : « La Russie et l'Ukraine sont deux pays très importants dans la production céréalière mondiale. Ils fournissent près de 30 % des exportations mondiales de blé et près de 80 % des exportations d'huile de tournesol. Ensuite, le conflit finit par affecter le monde entier, car il affecte la production de matières premières, qui sont au cœur de notre alimentation quotidienne. Je parle de farine, de pain, de nouilles et de dizaines d'aliments que nous consommons au quotidien. »

Et de poursuivre : « C'est pourquoi tous les pays commencent rapidement à chercher l'approvisionnement de ce bien et les prix commencent rapidement à augmenter. Une information leur permettra de mesurer la gravité du problème. Avant le 20 février, jour où la guerre a éclaté, une tonne de blé coûtait moins de 300 dollars. Le début du conflit a commencé une hausse inhabituelle qui l'a porté à des niveaux records. Dans l'histoire du monde, le blé n'a jamais coûté ce qu'il a coûté aujourd'hui, atteignant des valeurs supérieures à 400 dollars la tonne. »

Pour l'amener au niveau argentin, le chef de l'État a illustré : « Le prix intérieur du blé utilisé pour le pain, qui était commercialisé à environ 26 000/27 000 pesos par tonne au 20 février, a rapidement augmenté pour atteindre des valeurs supérieures à 30 000 pesos dès le début du conflit, et ces derniers jours, il dépasse 35 000 pesos par tonne. »

« Cela nous touche clairement et s'ajoute aux nombreux problèmes que nous rencontrons déjà et que nous connaissons tous déjà. Il serait absurde d'attribuer la responsabilité de notre inflation à la guerre. Mais la vérité est que cela a un impact négatif et cause de plus grands problèmes. Il est de mon devoir de vous avertir que ce contexte international complique encore les choses. L'inflation est un grave problème pour les Argentins et les Argentins. La guerre l'aggrave », a-t-il dit.

Actualités en développement