Gasly devance Ferrari dans le premier jeu libre de Bahreïn

Ecrivant sport, 18 mars Le Français Pierre Gasly (Alpha Tauri) a été le plus rapide ce vendredi lors de la première séance d'entraînement libre pour le Grand Prix de Bahreïn, le premier du Championnat du monde de Formule 1, organisé sur le circuit de Sakhir, à la périphérie de Manama, la capitale du pays. Lors de son meilleur tour, Gasly a parcouru, avec des pneus tendres, les 5 412 mètres de la piste bahreïnite en une minute, 34 secondes et 193 centièmes, 364 de moins que le monégasque Charles Leclerc et 418 devant l'Espagnol Carlos Sainz, les deux pilotes Ferrari, qui ont établi leurs temps avec le composé moyen. La deuxième session de formation aura lieu à partir de six heures de l'après-midi (quatre heures de l'après-midi en Espagne continentale, 15 heures GMT).