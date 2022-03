Gallardo annonce les gros titres de River deux jours après le superclassique

Buenos Aires, 18 Mar L'entraîneur de River Plate Marcelo Gallardo a annoncé ce vendredi, deux jours avant le superclassique du football argentin contre Boca Juniors, qu'il n'apportera pas de changements à l'alignement de départ et répétera l'équipe qui a battu Gimnasia y Esgrima La Plata 4-0 la semaine dernière. Le gardien Franco Armani, les défenseurs Robert Rojas, Paulo Diaz, Leandro González Pirez et Milton Casco, les milieux de terrain Enzo Perez, Enzo Fernández et Nicolás de la Cruz, et les attaquants Santiago Simon, Esequiel Barco et Julián Álvarez débuteront contre Xeneize, comme l'a confirmé Gallardo lors d'une conférence de presse. Le River Plate, leader de la zone A avec 13 points avec Defensa y Justicia et l'Union, atteint le superclassique avec neuf buts en faveur et aucun contre lors des deux derniers matches (5-0 contre Laferrere en trente-deuxième finale de la Coupe d'Argentine et 4-0 contre Gimnasia y Esgrima La Plata dans le Coupe de la Ligue). Jusqu'à présent en 2022, le Millionario n'a perdu qu'un seul match, 1-0 contre l'Union de Santa Fe lors de ses débuts en Coupe de la Ligue. « Nous avons développé le football, nous sommes du plus jeune au plus vieux et aujourd'hui nous vivons une bonne période », a déclaré l'entraîneur. « Il est très difficile dans le football argentin de gagner la suprématie face à n'importe quel adversaire, de dominer pendant 90 minutes. Nous sommes dans cette recherche, nous avons mis cette tige. Je m'intéresse à la façon dont nous sommes arrivés aux matches, à la manière dont nous accomplissons notre tâche et à la façon dont les joueurs se sentent à l'aise, grandissent et évoluent ensemble », a analysé Gallardo. Boca Juniors a eu une marche plus irrégulière, mais la journée dernière a battu Estudiantes de La Plata, leader de la zone B, 0-1 et a grimpé à la troisième position de son groupe avec 11 points. El Pincha est le leader avec 13 unités et deux unités sont suivies par Colón et Xeneize. Le « Muñeco » a décrit Boca Juniors comme « une équipe qui utilise bien certains secteurs pour armer ses attaques » et a souligné qu'elle a « de bons joueurs sur le terrain ». « Ça peut être un match vibrant du match », a-t-il prédit. La nouvelle édition du superclassique du football argentin se jouera ce dimanche à 19h00 heure locale (22h00 GMT) au Monumental de Buenos Aires dans le cadre du septième tour de la Coupe de la Ligue professionnelle argentine de football. CHEF SAM/ISM