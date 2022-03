Environ 130 personnes sauvées vivantes du théâtre de Marioupol bombardé

Odessa (Ukraine), 18 mars Au moins 130 personnes ont été sauvées vivantes de l'abri anti-bombes construit sous le théâtre dramatique de la ville ukrainienne de Marioupol, bombardé il y a deux jours lors d'une attaque que Kiev attribue à l'armée russe. La commissaire aux droits de l'homme du parlement ukrainien, Liudmyla Denisova, a présenté ce vendredi ces données sur l'évacuation des personnes coincées dans les locaux attaqués mercredi dans cette ville portuaire du sud de l'Ukraine, sur les rives de la mer d'Azov, a rapporté l'agence Interfax-Ukraine. « À l'heure actuelle, nous savons que 130 personnes ont été évacuées mais, selon nos données, il y a plus de 1 300 personnes qui se trouvent dans ces sous-sols, dans cet abri anti-bombes », a déclaré Denisova, qui n'a pas précisé plus sur le nombre de personnes piégées et leur statut. « Nous prions pour que tout le monde soit en vie, mais pour le moment il n'y a aucune information à leur sujet », a ajouté le commissaire ukrainien, qui a également expliqué que les équipes de secours continuent de travailler sur place. Le théâtre, qui a été complètement détruit, abrite un sous-sol qui, selon les autorités ukrainiennes, servait régulièrement de refuge à entre 1 000 et 1 200 personnes. Les autorités locales ont signalé la destruction du bâtiment, mais depuis lors, il n'a pas été possible de confirmer le nombre de personnes qui pourraient s'y trouver au moment du bombardement. S'adressant à la BBC, le parlementaire ukrainien Dmytro Gurin, dont les parents sont pris au piège dans cette ville, a déclaré jeudi que la plupart des réfugiés présents dans le théâtre « ont survécu » et ont trouvé plus d'un millier de femmes et d'enfants coincés dans le sous-sol du bâtiment détruit. Marioupol, une ville d'un demi-million d'habitants, est assiégée par les troupes russes depuis près de trois semaines et n'a pratiquement aucun approvisionnement de base en nourriture, en médicaments, en eau potable, en gaz ou en électricité. Près de 70 pour cent des maisons de la ville ont été endommagées par les bombardements et certaines d'entre elles ne pourront pas être restaurées, ce qui indique qu'il pourrait y avoir un grand nombre de victimes dans leurs décombres, a déclaré Denisova dans des déclarations reproduites par l'agence Ukrform. « Bien entendu, l'ensemble de l'infrastructure a été détruite. Nous devons fournir une aide humanitaire, car les gens se trouvent dans des sous-sols depuis 17 jours sans nourriture. Il y a un manque de pain. Il est donc extrêmement important qu'il y ait un accord sur le transfert de l'aide humanitaire », a déclaré le parlementaire. Les autorités russes ont nié que leur armée soit responsable de l'attaque contre le théâtre.