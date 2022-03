C'était la visite surprenante de Rosalía au Mexique avant la sortie de son album « Motomami »

La chanteuse catalane Rosalía, présente aujourd'hui 18 mars, l'un des projets les plus attendus de cette année dans le monde de la musique. Il s'agit de son troisième disque intitulé Motomami via Columbia Records.

L'album studio comprend 16 chansons inédites pour lesquelles l'artiste affirme s'être inspirée de la culture japonaise et des rythmes latino-américains, du flamenco, des boléros et du dembow, cherchant à transmettre un message d'autonomisation des femmes à la limite d'un concept intime de transformation.

Dans cette optique, quelques jours après la mise au jour du projet après trois ans de gestation, Rosalía a décidé de visiter les terres mexicaines comme dernier arrêt avant de s'envoler pour son pays natal après avoir passé un certain temps dans les Amériques pour le travail. Sa dernière visite a eu lieu en octobre 2021.

Avec une carrière courte mais fructueuse, Rosalia est devenue l'une des figures les plus acclamées du monde de la musique moderne (Photo : Instagram/ @rosalia .vt)

Son arrivée au Mexique a provoqué un émoi parmi ses fans, qui l'ont accueillie avec affection à l'aéroport international CDMX. La chanteuse a été extrêmement gentille envers ses fans et envers les journalistes qui l'ont approchée. Au milieu des questions et des cadeaux des paparazzis, parmi lesquels se trouvaient des objets artisanaux ainsi qu'un maillot de football de l'équipe nationale mexicaine avec son nom écrit dessus, la chanteuse a déclaré son goût pour l'affection du peuple, la gastronomie et la musique de notre pays.

À travers ses réseaux sociaux, Rosalia a annoncé sa rencontre avec TikToker et l'influenceur Michel Chavez, au cours de laquelle l'interprète de tubes tels que Con Altura et Malamente, a osé essayer l'un des délices mexicains les plus controversés non seulement au monde, mais aussi dans la nation elle-même : le sauterelles.

L'artiste a essayé cette délicatesse mexicaine exotique pour la première fois et sa réaction a été impressionnante (Photos : Instagram/ @rosalia .vt)

Il a partagé sur sa plateforme Instagram le moment où il met de la sauce verte et citron sur l'un de ces insectes et plus tard, avec un soupçon de nervosité, il en mange : « Ça a bon goût ! , ça a bon goût ! » , s'exclama étonnamment lors de ce délice gastronomique exotique. Cette réaction a provoqué l'excitation et l'admiration de ses adeptes mexicains partout sur Internet, leur volant une fois de plus le cœur.

La chanteuse n'a pas donné plus de détails sur sa courte visite au Mexique. Le 16 mars, elle est de nouveau prise à l'aéroport de la capitale, disant au revoir à ses fans et portant le maillot de l'équipe de football mexicaine qui lui avait auparavant été remis.

La presse mexicaine l'a approchée pour lui poser des questions sur la censure de la pochette de son nouvel album à l'émission américaine The Tonight Show With Jimmy Fallon et sur la rivalité entre Residente et J Balvin.

Sa simplicité a été saluée après avoir ignoré les questions des journalistes et s'est plutôt concentré sur la remise d'autographes, la prise de photos et même des petites conversations avec leurs fans. À un moment donné, l'Espagnole a arrêté sa marche pour ramasser une casquette au sol et poser des questions sur le propriétaire.

À travers un selfie, en plus d'autres photos dans lesquelles il est montré portant le même maillot de l'équipe de football mexicaine, il a exprimé sa tristesse de ne plus pouvoir rester dans le pays. Les images ont été publiées sur l'un de ses comptes Instagram, plus précisément celui de @holamotomami où il compte plus de 316 000 abonnés. En eux, il a avoué qu'il ne voulait pas quitter le Mexique.

Rosalia a fièrement montré un maillot de l'équipe de football mexicaine qu'elle a reçu en cadeau lors de sa visite dans notre pays (Photo : Capture d'écran /Instagram @holamotomami)

À d'autres occasions, Rosalia a déjà démontré son goût pour la culture de notre nation. L'année dernière, elle a partagé sur ses réseaux sociaux quelques photos de sa manucure dans le style de la loterie mexicaine : le scorpion, le cœur, la lune et le diable, étaient des dessins qu'elle arborait sur ses ongles.

