Borja Iglesias : « Une journée difficile », mais « il y a une fin de saison passionnante »

Séville, 16 Mar Betis centre-avant Borja Iglesias a déploré la défaite sur la corne de son équipe contre l'Eintracht au deuxième tour de la Ligue Europa et, malgré le coup de « une dure journée à digérer », a déclaré que l'affrontement « leur a échappé » parce que l'équipe est « pleinement convaincue de ce qu'elle fait » et a « une dernière partie d'une saison passionnante ». Borja Iglesias est sorti à la 78e minute du match pour remplacer le Brésilien William José Da Silva et douze plus tard, il a marqué le but qui a donné l'égalité à la quatre-vingt-dixième minute et a eu l'occasion de marquer dans le temps additionnel une autre tête qui est allée à la barre transversale de l'Eintracht. Il a décrit, dans des déclarations à la télévision Betis, comme « une honte » de ne pas marquer ce qui aurait été l'objectif du classement betica et a expliqué que cela venait de la façon dont le ballon lui est venu, avant de souligner que, malgré le dur travail de la nuit à Francfort, l'importance que l'équipe soit « pleinement convaincue de ce qu'il fait ». La punta galicienne a déploré la défaite bien qu'il ait appris que l'équipe est « super-impliquée » et avec les défis de la Ligue et de la finale de la Copa del Rey le 23 avril, qui est « la clé » d'une finale de saison qui a prédit comme « excitante » et avec des « défis très importants ». « Nous allons profiter de tout cela », a déclaré le 'Panda' après une nuit « difficile » à oublier et au cours de laquelle il a tiré le positif de l'implication de tous les joueurs dans le projet de Manuel Pellegrini.