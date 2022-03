Bolsonaro porte une coiffe de plumes en hommage à ses politiques indigènes

Brasilia, 18 mars Le président brésilien Jair Bolsonaro, coiffé d'une coiffe en plumes et avec des membres de diverses tribus, a reçu vendredi la reconnaissance de son propre gouvernement pour sa politique indigène, rejetée par la plupart des peuples autochtones. « Nous sommes exactement pareils. Nous sommes tous venus sur terre par la grâce de Dieu », a déclaré Bolsonaro, avec une fille indigène dans les bras, lorsqu'il a reçu la Médaille du mérite indigène, créée en 1972 par la dictature qui dirigeait le pays à l'époque. Selon le ministère de la Justice, qui a décerné ce prix au dirigeant de l'extrême droite, il s'agit d'une « reconnaissance de ses importants services, de nature altruiste, liés au bien-être, à la protection et à la défense des communautés autochtones ». « Vous êtes arrivé ici bien avant nous, mais avec le temps, nous nous sommes intégrés », a déclaré Bolsonaro avec une coiffe de plumes voyante sur la tête et s'adressant à des dizaines d'autochtones qui ont assisté à la cérémonie. « Tout ce que nous voulons, c'est que vous fassiez sur votre terre ce que nous faisons sur la nôtre », car « nous sommes frères, nous sommes amis, et nous ne sommes pas différents », a-t-il dit dans une référence claire à un projet que son gouvernement promeut pour libérer l'exploitation des ressources minérales et forestières dans les réserves indigènes. Le prix lui a été imposé au moment où le gouvernement presse le Congrès d'accélérer la discussion de ce projet, auquel résistent la grande majorité des peuples autochtones, qui craignent l'impact écologique de la libération d'activités productives désormais interdites par la loi dans leurs réserves. Ces dernières semaines, Bolsonaro a soutenu, entre autres arguments, que les terres indigènes sont riches en potassium et en autres minéraux nécessaires à la production d'engrais, qui se raréfient en raison des sanctions économiques imposées à la Russie après son invasion de l'Ukraine. Bolsonaro est arrivé au pouvoir en janvier 2019 et, depuis lors, comme il l'avait promis dans sa campagne, il n'a pas reconnu « un millimètre » de nouvelles terres indigènes et a encouragé l'exploitation minière artisanale, pour la plupart de nature illégale et qui est à l'origine de conflits violents et d'invasions de réserves. Il a également réduit progressivement les budgets consacrés à la protection des peuples autochtones, de même que ceux liés à l'environnement et aux zones protégées. Face à ces politiques, l'Articulation des peuples indigènes du Brésil (Apib), l'un des plus grands groupes représentant les groupes ethniques brésiliens, a déposé l'année dernière une accusation de génocide contre le chef de l'État devant la Cour pénale internationale. CHEF net/mat/copie (vidéo)