L'appel « Renacer Audiovisual », une initiative conjointe du ministère de la Culture et du ministère des Médias et de la Communication publique, mais géré et exécuté de manière frappante par le ministère de l'Économie pour un total de 2,4 milliards de pesos, était basé sur une déclaration de bonnes intentions : « générer de la production et du travail » dans l'industrie audiovisuelle argentine, durement touchée au cours des deux premières années de la pandémie. Il est également remarquable pour le caractère fédéral de l'appel, qui a permis la sélection de productions de toutes les provinces et/ou régions d'Argentine.

En 2022, quelques-uns des 81 projets sélectionnés dans les 5 catégories établies (documentaire unitaire, série documentaire, série de fiction, série de fiction historique et série d'animation) sont déjà en cours ou sur le point de commencer et le premier versement du budget total de chacun a été payé. Les chiffres accordés vont de 5 millions de pesos pour les documentaires unitaires de production provinciale ou régionale, à plus de 66 millions de pesos pour les séries de fiction nationales de coproduction.

Mais les bonnes intentions semblent être détruites par une série de négligence et d'improvisations, en plus du galop inflationniste dévorant et dans ce cas particulier, cela liquéfie les chiffres estimés et attribués. C'est-à-dire que les productions qui ont estimé une valeur en octobre 2021 ont reçu le premier versement de cet argent en février 2022. « Ce n'est plus pareil, il faut réduire les coûts ou les jours de tournage, le nombre d'acteurs, etc. », explique l'un des producteurs sélectionnés.

À l'arrière-plan, une question centrale non résolue émerge : en Argentine, contrairement à ce qui se passe dans la plupart des pays d'Amérique latine, il n'existe aucune condition ni incitation pour attirer les investissements d'une industrie - celle qui génère du contenu audiovisuel pour les plateformes de streaming - qui connaît son » âge d'or » dans le monde et qui, pour se concrétiser, permettrait aux précieux dollars d'entrer dans l'économie argentine. « Victoria Alonso, qui est l'Argentine et présidente de Marvel, était en 2019 et m'a dit qu'elle ne voulait pas venir filmer en Argentine à cause de tous les obstacles qu'il y a », a déclaré un ancien responsable de la région à Infobae Cultura.

L'annonce de « Renacer Audiovisual » a été faite le 10 août 2021

« Ce concours est né de l'idée du ministre de la Culture, qui est cinéaste, parce que l'inaction de l'INCAA est notoire : pourquoi le ferait-il autrement, alors qu'il existe déjà un organisme spécifique qui possède une structure, une expertise et de l'argent ? » , a déclaré Infobae Cultura, une source bien informée du secteur audiovisuel. « Les artistes placés sur des fonctionnaires ne fonctionnent pas », est entendu dans certains bureaux officiels à propos de la gestion de Luis Puenzo. La vérité est que l'idée de « Reborn » avec l'aval de la vice-présidente Cristina Kirchner a été acceptée en économie, mais ce ministère s'est retrouvé avec l'administration et l'exécution des fonds.

Deuxièmement, et peut-être découlant de cette décision, l'obligation de facturer le montant accordé était surprenante. Ce n'est pas le cas dans ce type d'appels culturels : la facturation implique de payer la TVA à l'avance, c'est pourquoi plusieurs des producteurs gagnants ont renoncé à l'argent avant de le recevoir. « Les montants étaient relativement faibles et lorsqu'ils ont découvert qu'ils devaient le facturer, ils ont diminué », révèle un producteur. « C'est pourquoi on dit qu'un tel remplaçant a été proposé. Il s'agissait davantage d'un problème économique que d'une gestion des influences politiques et/ou du favoritisme. » Parmi ceux sélectionnés, plusieurs projets ont été réalisés par des producteurs d'acteurs majeurs du marché local tels que Nacho Viale, Martín Kweller et Fernando Sokolowicz, entre autres.

Pour Daniel Pensa, producteur d'un des projets sélectionnés et deuxième vice-président de la Film Academy, « c'était une compétition transparente avec un jury très préparé, mais la TVA est néfaste ». Et il ajoute : « Comment faites-vous face à l'inflation ? Cela va au-delà de la culture, c'est lié à la réalité économique. » Selon Fernando Sokolowicz, « Il est de plus en plus évident que l'Argentine n'entre pas dans la sélection des festivals, à l'exception des produits des plateformes mondiales, et cela est dû au fait que les chiffres ne se ferment pas. Mais en oubliant ce qui ne va pas, je le comprends comme une impulsion. Bienvenue à tout projet qui implique une identité culturelle de l'État, comme c'est le cas dans la plupart des pays occidentaux. »

Lorsqu'ils ont été consultés pour cette note, deux des membres des différents jurys de chaque catégorie ont révélé quels étaient les critères et, dans les deux cas, ont nié toute ingérence politique dans les sélections. Pour la productrice Lita Stantic « il n'y avait aucune pression d'aucune sorte, c'était totalement gratuit ». Et le cinéaste Benjamín Avila a expliqué : « J'ai fait partie d'un jury très éclectique et j'ai décidé d'évaluer la qualité et la faisabilité de la production ».

Une autre question s'est posée car la fenêtre d'appel était également très courte, bien que les délais aient été prolongés par la suite. Il était prévu d'arriver avec les paiements avant les élections de mi-mandat, mais cela n'a pas eu lieu et cela a suscité du mécontentement. Enfin, le statut de « partenaire » de l'État dans la vente de ces productions à l'étranger ne semble pas très efficace, selon l'avis du secteur. « Le fait que le produit provient de l'État pose problème. Ce qui aide le producteur, c'est d'en être le propriétaire puis de le commercialiser. Cela ne se produira pas avec ces projets », a déclaré une autre source consultée.

