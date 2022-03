Ariana DeBose, de Broadway à l'Oscar : « Je n'ai jamais eu une telle visibilité »

Javier Romualdo Los Angeles (Californie), 18 mars (EFEUSA). - Ariana DeBose ne manque que l'Oscar parce qu'en un an, elle a tout gagné : Bafta, Critics Choice, SAG Awards et Golden Globes. Mais l'actrice de « West Side Story », qui a passé une décennie sur scène avant de prendre le bal au cinéma, sait qu'elle en est à une autre étape de sa carrière. « Je n'ai jamais eu une telle visibilité. Je travaille depuis l'âge de 18 ans et maintenant j'ai 31 ans. Le fait d'avoir joué un rôle aussi bien reçu me donne l'occasion de beaucoup parler de moi », explique DeBose lors d'un appel vidéo avec Efe. L'actrice, née aux États-Unis et d'origine portoricaine, donne le dernier élan à sa campagne de promotion pour remporter l'Oscar de la meilleure performance dans un second rôle pour avoir donné vie à l'historique Anita de « West Side Story ». La période de vote étant désormais ouverte aux membres de la Hollywood Academy, son nom apparaît bien au-dessus des autres candidats : Kirsten Dunst (« Le pouvoir du chien »), Aunjanue Ellis (« King Richard »), Jessie Buckley (« La fille perdue ») et Judi Dench (« Belfast »). Il n'existe aucun support, couverture de magazine ou affiche publicitaire qui résiste à l'ouragan DeBose, dont les crédits hollywoodiens sont comptés sur les doigts d'une main et incluent la version télévisée de la comédie musicale « Hamilton » et le film musical « The Prom ». « Tout cela m'a rappelé qu'être célèbre ou reconnue est différent d'être actrice. Je n'ai jamais eu le désir d'être influent, ça n'a jamais été ma ligue », reconnaît-il. ANITA DE « WEST SIDE STORY », UN RÔLE QUI BÉNIT L'ACTRICE QUI L'INTERPRÈTE Mais le rôle donné par cette récente exposition semble bénir l'actrice qui l'assume : Dans la nouvelle version de « West Side Story », réalisée par Steven Spielberg, DeBose est Anita, la même que celle que Rita Moreno a jouée dans l'adaptation de 1961. Moreno est ensuite devenue la première femme hispanique à remporter l'Oscar, le même que DeBose est sur le point d'obtenir. Pour cette raison, lors de la cérémonie Critics Choice, la jeune femme a remercié Moreno « d'avoir ouvert la voie » à d'autres actrices latines, après avoir remporté un prix pour lequel la vétérane était également en lice pour son petit rôle dans la nouvelle adaptation de la comédie musicale. Ce qui semblait être un cycle de clôture cache en fait l'ouverture de nombreuses opportunités, car l'Anita à laquelle DeBose donne vie est très différente de celle du film original. « Je suis afro-latina, je marche dans le monde d'une manière différente et je pense que cela la rend (Anita) différente », explique-t-elle. Je voulais explorer des sujets tels que l'acceptation et l'appartenance. » C'est ce que Spielberg s'est fait dire dans la phase finale du casting de « West Side Story » quand, après avoir démontré ses talents de chanteuse et de danse, elle a déclaré qu'elle était « serrée », noire, et que par conséquent, « son Anita le serait aussi ». « HOLLYWOOD DÉPEINT CE QU'IL PENSE ÊTRE L'EXPÉRIENCE LATINO AUX ÉTATS-UNIS » Le personnage, qui répète ces mots en espagnol parfait dans le film, a fini par élargir les défis identitaires reflétés dans le scénario d'un film qui, s'il s'est distingué par quoi que ce soit, c'est parce qu'il a alimenté les tensions raciales dans le New York du XXe siècle. « Hollywood a pris l'habitude de décrire ce qu'ils pensent être l'expérience vécue par les Latinos aux États-Unis. (...) Mais il existe de nombreuses façons de vivre et de prospérer aux États-Unis en tant que personne hispanique. On ne fait que gratter la surface », dit-il. Un discours intéressant pour Hollywood, où il est déjà assuré de futurs projets allant des films d'espionnage (« Argylle ») à la science-fiction (« I.S.S. »). Son travail à Broadway lui a fourni les meilleurs outils en tant qu'interprète et c'est pourquoi pour elle « il n'y a pas de différence dans la façon dont un personnage est créé, mais dans la compréhension de qui est son public ». Si la célébrité vient « comme un dérivé de son œuvre », bienvenue, mais pour DeBose la priorité en est une autre. « J'adore être actrice et je vais continuer à jouer, à danser et à chanter autant qu'on me le permet », promet-elle. ÉPHÈSE Romu/AGF (photo)