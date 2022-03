AMLO a commémoré l'expropriation du pétrole et a insisté pour atteindre l'autosuffisance énergétique

Le président Andrés Manuel López Obrador a déclaré que d'ici 2023, le Mexique sera en mesure d'atteindre l'autosuffisance en matière de production d'essence, de diesel et de turbosines grâce au démarrage des opérations à la raffinerie Dos Bocas de Tabasco et à la réhabilitation de six autres raffineries.

Il a ajouté que pour assurer le raffinage dans ces usines, le Mexique cessera d'exporter du pétrole brut à partir de la même année, car il jugeait contradictoire de vendre cette matière première et d'importer par la suite les carburants. Il a ajouté que Petroleos Mexicanos (Pemex) a réussi à enrayer et à inverser la baisse de la production et qu'à la fin de cette année, elle extraira 1,9 million de pétrole par jour. '

Lors de la cérémonie commémorant le 84e anniversaire de l'expropriation pétrolière, López Obrador a justifié les réformes énergétiques car elles permettront au gouvernement de contrôler la production et la distribution d'énergie, afin de répondre à la demande du marché intérieur.

Depuis la raffinerie Lázaro Cardenas de Minatitlán, Veracruz, López Obrador a assuré qu'en 1938, le président de l'époque Lazaro Cardenas avait pris la décision de nationaliser le pétrole et a critiqué les conservateurs qui s'opposent actuellement à la propriété des entreprises populaires par l'État.

Le 6 décembre 2019, Andrés Manuel López Obrador, président constitutionnel des États-Unis du Mexique, en tournée dans le puits de Quesqui. (Photo : Présidence)

Après avoir remercié la présence de Lázaro Cardenas Batel, coordinateur des conseillers à la présidence de López Obrado r, le chef de l'exécutif a rappelé que l'expropriation du pétrole avait permis au Mexique d'acquérir la souveraineté économique et a souligné que le pétrole devenait le moteur de l'économie.

Le chef de l'exécutif a assuré que les gouvernements néolibéraux montraient leur mépris pour les ressources de la population et qu'après avoir surexploité des champs pétrolifères tels que Cantarell, ils avaient abandonné Pemex, de sorte qu'au cours des 14 dernières années, la production a diminué.

À cet égard, il a assuré que depuis le début de son administration, un plan d'investissement avait été mis en œuvre pour sauver Pemex et malgré la crise inattendue provoquée par l'épidémie de coronavirus, la compagnie pétrolière n'avait pas arrêté le flux de ressources pour poursuivre l'exploration dans différentes eaux peu profondes. les champs et les puits de terre. Pour cette raison, la baisse de la production s'est inversée, constatant que près de 1,8 million de barils sont actuellement extraits par jour.

Au cours de la même cérémonie, Octavio Romero Oropeza, directeur de Petroleos Mexicanos (Pemex), a assuré que l'administration actuelle de López Obrador se dirigeait vers l'autosuffisance énergétique, notant que de 2018 à 2022, Pemex avait réduit les importations d'essence et de diesel de près de 800 000 barils par jour à seulement 436 000, soit 48 % par jour. cent.

Il a souligné que sur ces 436 000 barils par jour qui sont importés, environ 250 000 sont produits à la raffinerie de Deer Park, qui a été entièrement acquise par Pemex. À propos de cette usine de raffinage, il a indiqué qu'elle fonctionne actuellement à 89 pour cent de sa capacité totale.

Le directeur de Pemex a souligné qu'avec le soutien de l'armée, de la marine et de la garde fictive dans la lutte contre le vol de carburant, des économies de 165 milliards de pesos avaient été réalisées en trois ans, bien que le chef de Sedena ait reconnu plus tôt que ce crime était toujours un problème pour le pays.

López Obrador a rappelé que dans son gouvernement, il n'y a pas eu d'augmentation des tarifs d'électricité ni d'augmentation significative des prix de l'essence. À cet égard, vendredi, le ministère des Finances et du Crédit public (SHCP) a annoncé que pour la troisième semaine consécutive, les mesures de relance budgétaire pour l'essence et le diesel resteraient à 100%.

