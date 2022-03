Alberto Fujimori : Keiko Fujimori rompt son silence après le rétablissement de la grâce à son père

La fille d'Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, a pris la parole pour la première fois depuis que son père a reçu la ratification du pardon qui lui a été accordé en 2017 par l'ancien président Peter Paul Kuczynski.

Depuis l'extérieur de son domicile de San Borja, l'ancienne candidate à la présidentielle a déclaré à la presse qu'en ce moment, l'essentiel pour sa famille est d'assurer la santé du patriarche de la famille, délicat et « assez fragile ».

« Maintenant, mes frères et moi savons où mon père va rester. Consultez également tous les détails pour continuer à surveiller votre santé. Vous vous souviendrez, il y a quelques jours, qu'il a eu une crise de fibrillation auriculaire, combinée à une fibrose pulmonaire, parce que sa situation est assez fragile », a-t-il dit.

« Maintenant qu'il sera sous notre responsabilité, nous allons veiller à ce que sa santé soit contrôlée de manière équitable. (...) Dans ces heures ou ces jours, nous devons voir le lieu ou le lieu, les examens médicaux, parce que nous savons qu'il a eu un examen médical. Nous allons essayer de le reporter, mais pas pour longtemps. Pour nous, le plus important, c'est la santé de mon père », a-t-il ajouté.

Sur la décision de la Cour constitutionnelle (TC), qui a accordé l'habeas corpus à l'ancien chef de grâce aux votes des juges José Luis Sardón, Ernesto Blume et Augusto Ferrero, le chef de la Fuerza Popular , dit qu'ils s'attendent prudemment à ce que la procédure bureaucratique soit appliquée afin que la liberté de son père soit exécutée dans les prochains jours.

« En tant que famille, c'est à nous d'attendre les prochaines étapes. J'ai entendu les avocats, le Dr Nakasaki et le Dr Riera, dire que la résolution va être publiée. J'imagine que, dans les prochains jours, cette résolution doit aller devant la justice et ensuite elle doit être exécutée par l'intermédiaire de l'INPE (Institut national pénitentiaire du Pérou) «, a-t-il dit.

Quant aux commentaires négatifs qu'elle a reçus en raison du pardon de son père, Keiko Fujimori a déclaré que les détracteurs « ont le droit » de s'exprimer à ce sujet et ont choisi de ne pas commenter le sujet.

« Pour le moment, je ne vais pas entrer dans la controverse. Comme vous le comprendrez, en tant que famille, nous sommes reconnaissants envers Dieu, principalement parce que cette décision est une décision de justice après plusieurs années que nous attendions et attendions. Surtout, à cause des années que mon père est et à cause de son état de santé », a-t-il dit.

Enfin, il a révélé des détails sur la façon dont son père a reçu la nouvelle de sa liberté : « J'ai pu lui parler. Il m'a appelé, il a reçu avec prudence (l'échec du TC). Surtout, nous lui avons demandé beaucoup de sérénité, car en ce moment, nous devons prendre grand soin de son cœur », a-t-il ajouté.

Cela coïncide quelques heures plus tôt par l'avocat de l'ancien président, Cesar Nakasaki, qui a commenté que Fujimori Fujimori gardait un long silence en apprenant qu'il était à nouveau libre.

« Je viens de parler au président Fujimori et je lui ai communiqué la sentence courageuse et historique que la Cour constitutionnelle a prononcée à la majorité, (...) il a eu un profond silence et nous nous sommes fait un gros câlin, je lui dis de profiter de ce moment de bonheur. Il ne connaissait pas la nouvelle, je l'ai entendue de vous, de la presse, imaginez-le ? » , a déclaré aux médias à l'extérieur de la prison de Barbadillo.

« (Quand il a appris la nouvelle de sa grâce) Le président était ravi, la pression est mesurée. Il a évidemment ressenti un grand soulagement car, comme nous avions déjà discuté avec le président, il était totalement injuste qu'il meure en prison. Ce n'est pas une question d'impunité, il est en prison depuis des années, il ne s'agit pas d'éviter la punition, mais d'évaluer si c'est humain pour un homme de mourir en prison », a-t-il poursuivi.

Il est à noter qu'Alberto Fujimori restera jusqu'à la semaine prochaine dans la prison de Barbadillo située dans le quartier d'Ate, où il purgeait une peine de 25 ans de prison.

