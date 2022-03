82-70. Exum annule la résurrection de l'étoile rouge

Barcelone, 18 Mar Le Barça, après avoir bénéficié de 23 points de revenus au début du troisième quart, a commis l'imprudence de tuer l'Étoile rouge serbe, qui a resserré le match dans la dernière étape (78-70, min.37), mais Dante Exum, avec 11 de ses 13 points au quatrième quart, a fait pencher la solde ce vendredi au Palau Blaugrana (82-70). Treize points sans faute de Nikola Mirotic (meilleur buteur avec 19 buts) placent le Barça devant à la fin du premier quart (22-15) et la connexion entre Rokas Jokubaitis et Brandon Davies (10 buts chacun en seconde période) a tiré sur le Barça (42-21, min.16), un chiffre d'affaires qui a atteint 23 points (57-34, min.34, min. .16) .24). Cependant, le Red Star n'a jamais abandonné et, combinant une nouvelle agressivité défensive et le succès d'Ognjen Dobric (17 points), il a repris le match (67-59, min.33), mais le Barça a serré les dents dans la dernière étape pour remporter la troisième victoire consécutive toutes compétitions confondues. En plus des pertes déjà connues dans l'équipe du Barça composée du garde Cory Higgins et du centre Pierre Oriola en raison d'une blessure, a été rejoint à la dernière minute par l'absence du centre Sertac Sanli en raison de douleurs au bas du dos. Sa place dans l'appel a été occupée par le Nigérian « 5 » James Nnaji, 17 ans. Bien que le Red Star ait débuté avec un quintette très élevé, avec quatre joueurs au-dessus de deux mètres, le Barça a explosé sa vitesse pour marquer des pénétrations avec facilité (8-5, min.3). L'équipe serbe a répliqué avec une défense beaucoup plus agressive sur le pot, forçant quatre défaites et marquant en transition (8-11, min.5), mais le lien entre Nick Calathes et l'infaillible Nikola Mirotic, qui a marqué 13 points au premier quart sans rater un tir, a permis au Barça de prendre l'avantage (22-15, min.10). Menée en défense par un Sergi Martínez qui a effacé le personnage visiteur, Nikola Kalinic, l'équipe catalane a asséché l'attaque des Balkans (4 défaites consécutives, 3 interceptions par Martinez) et c'était un coup de vent offensif (42-21, min.16). Le partenariat entre l'électrique Rokas Jokubaitis (10 points et 5 passes décisives sur la période) et le déploiement physique de Brandon Davies (10 points au deuxième quart-temps) ont fait vibrer les spectateurs du Palau Blaugrana, notamment dans deux « alley oops » culminés par l'Américain au col du Lituanien. Jasikevicius, qui a donné du repos au cours du deuxième quart à Mirotic, Calathes et Nico Laprovittola, est entré dans l'entracte quelque peu agacé par les symptômes de relaxation dans leurs rangs (47-32). Le retour sur la piste des partants a redressé la situation (57-34, min.24), avec un rôle exceptionnel de Rolands Smits (8 points au troisième quart), mais une nouvelle baisse défensive a provoqué l'appel dans les rangs de Jasikevicius (59-44, min.26), qui a amorti la chute malgré l'échec de Barcelone dans le plan extérieur (65-51, min.30). Un panier de Nate Wolters a sonné la sonnette d'alarme au début du quatrième quart-temps (67-59, min.33), réveillant la version la plus bruyante du Palau Blaugrana, celle avec les finales serrées qui lui ont donné tant de joies qui lui ont donné ce parcours. L'Étoile rouge n'a pas donné son bras pour se tordre (78-70, min.37), mais la percée de Dante Exum, qui a assumé la responsabilité en attaque étant imparable dans les pénétrations, a égalisé la balance ainsi que l'amélioration défensive du Barça (82-70). - Fiche technique 82 - Barça (22+25+18+17) : Calathes (6), Laprovittola (3), Exum (13), Mirotic (19), Smits (8) -équipe initiale-, Sergi Martinez (-), Abrines (2), Kuric (3), Davies (12), Jokubaitis (10), Nnaji (2) et Hayes-Davis (4). 70 - Étoile rouge (15+17+19+19) : Wolters (4), Kalinic (5), Dobric (17), Davidovac (2), Mitrovic (9) - équipe de départ -, Ivanovic (13), Lazarevic (4), Lazic (-), Markovic (7), White (4) et Kuzmic (5). Arbitres : Olegs Latisevs (LET), Joseph Bissang (FRA) et Tomasz Trawicki (POL). Incidents : Match du trentième tour de l'Euroligue joué au Palau Blaugrana de Barcelone devant 5 728 spectateurs. CHEF 1012041 XSF/ISM