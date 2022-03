Valeur de clôture du dollar en République dominicaine le 17 mars de USD à DOP

Le dollar américain a terminé à la clôture à 54,84 pesos dominicains en moyenne, soit une hausse de 0,2 % par rapport à 54,73 pesos dominicains en moyenne la veille.

Si l'on considère les données de la semaine dernière, le dollar américain marque une hausse de 0,22 %, bien que l'année dernière, il continue de baisser de 3,28 %. En analysant ces données avec celles des dates précédentes, elle s'est terminée par la série plate de citations des deux dernières sessions. Le chiffre de la volatilité présentait un solde nettement inférieur à la volatilité reflétée dans les données de l'année dernière, indiquant qu'il affiche une performance plus stable que la tendance générale des dernières années.

la photo annuelle, le dollar américain a atteint un maximum de 57,67 pesos dominicains en moyenne, tandis que son niveau le plus bas a été de 53,74 pesos dominicains en moyenne. Le dollar américain est positionné plus près de son plus bas que de son maximum.

Le peso dominicain

est la monnaie officielle de la République dominicaine est abrégé en AOP et sa création remonte à 1971 après la rupture de l'étalon-or. Au début, il était appelé « peso d'or » ou « peso d'or dominicain ».

En 2010, un amendement a été apporté à la Constitution pour définir que « l'unité monétaire nationale est le peso dominicain » ; après cela, en 2017, un remplacement progressif des billets et des pièces de monnaie a commencé avec les anciennes inscriptions en peso dominicain.

Les billets actuellement en circulation sont de 50, 100, 200, 500, 1 000 et 2 000 pesos oros. Les billets de 5 et 10 pesos ont cessé de circuler et ont été remplacés par des pièces de 5, 10 et 25 pesos respectivement. Pendant ce temps, les billets en or de 500 et 2 000 pesos ont été émis à l'occasion du 500e anniversaire de la découverte de l'Amérique et de l'arrivée du nouveau millénaire.

Il convient de noter que tous les billets de banque portent la phrase suivante : « Ce billet a force libératrice pour le paiement de toutes les obligations publiques ou privées ».

En ce qui concerne l'économie de la République dominicaine, la Banque centrale a annoncé que le pays avait clôturé 2021 avec un produit intérieur brut (PIB) de 12,3 %, reflétant la reprise économique. Il s'élevait également à 4,7 % en 2021 par rapport à 2019, ce qui témoigne d'un retour aux niveaux d'avant la pandémie.

En revanche, la pandémie de coronavirus a affecté la République dominicaine lorsqu'on parle d'inflation, le taux s'établissant à 8,5 % fin 2021. D'ici 2022, la Banque centrale estime que le PIB de la République dominicaine pourrait augmenter entre 5,5 % et 6,0 %.

