Paris, le 17 mars Avec quels candidats à l'élection présidentielle française boivent-ils de la bière ? Les électeurs ont choisi des champions. Jean Lasalle, le représentant de la France vacante, a ajouté qu'au 10 avril, ce n'était que 2,5 % des intentions de vote, selon un sondage. Parallèlement à la Saint-Patrick, un festival irlandais où la bière est le protagoniste, l'Ifop Demoscopic Institute a annoncé que 39 % des personnes interrogées seraient allonges dans un bar pour prendre un verre avec Rasalle, 66 ans, devant l'actuel président Emmanuel Macron (37 %). La deuxième marine préférée du Pen (31%). Le défenseur du monde rural qui a sérieusement envisagé de renoncer à sa candidature en raison du vide médiatique qu'il affirme vivre cette semaine est le fondateur de Résistons ! (« Résistons ! ») Je suis candidat à la deuxième élection présidentielle qui suit l'élection présidentielle de 2017. L'ancien maire de Lourdios-Ichère, ville pyrénéenne composée de 160 habitants et actuel directeur adjoint de l'Assemblée nationale, a déclaré avoir appris l'espagnol plus tôt que le français et gagné la sympathie de nombreux Français avec son fort accent et l'apparence d'un géant de bonne humeur (mesurant 1,90 mètres). Cependant, pour Pierre Alibert, membre de l'agence de communication Coriolink, qui a participé à l'étude, les résultats de l'enquête montrent une « crise de confiance permanente » pour les politiques (ne dépassant pas 50%), les candidats ne suscitant pas d'intérêt particulier. Parmi les 12 candidats, l'actuel maire de Paris et la candidate socialiste Anne Hidalgo se distinguent. Seulement 14% des répondants sont intéressés à boire de la bière avec elle. Les questions que la France abordera avec les candidats au barreau sont, d'une part, l'impact sur l'inflation et le pouvoir d'achat, la possibilité d'une guerre et d'un conflit nucléaire en Ukraine, et troisièmement, la politique d'approvisionnement énergétique de la France. Prise ATC/MGR/Jack