Selon le NYT, les États-Unis estiment que 7 000 soldats russes sont morts en Ukraine.

Washington, le 17 mars L'agence de renseignement américaine estime que plus de 7 000 soldats russes ont été tués au cours d'une guerre de trois semaines en Ukraine, un chiffre qui dépasse les militaires américains qui ont perdu la vie dans la guerre entre l'Irak et l'Afghanistan, selon le New York Times. Le journal new-yorkais avait accès aux données des agences de renseignement américaines, qui considèrent que les chiffres de 7 000 morts parmi les rangs de l'armée russe sont conservateurs. Les pertes auront un impact négatif sur l'efficacité des troupes russes, y compris des chars de combat, ont déclaré des responsables américains au New York Times. Des responsables du Pentagone ont déclaré au journal que lorsque 10% des militaires étaient tués ou blessés, l'unité ne pouvait plus mener d'actions de combat. Actuellement, plus de 150 000 soldats russes participent à la guerre en Ukraine et 14 000 à 21 000 ont été blessés, ce qui pourrait signifier que la plupart des unités de combat sont au minimum, rapporte le New York Times. En outre, l'armée russe a perdu au moins trois généraux sur le champ de bataille, ont déclaré des responsables russes, ukrainiens et de l'OTAN à un quotidien. Selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), la Russie a commencé à envahir l'Ukraine le 24 février, en bombardant de grandes villes, y compris la capitale, causant des morts civiles encore inconnues et plus de 3 millions de réfugiés. bpm/rrt