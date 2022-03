Moscou, le 17 mars : « Le Kremlin était convaincu que ceux qui sont considérés comme des traîtres aujourd'hui se choisiront eux-mêmes et disparaîtront de la société russe au milieu des tensions provoquées par les opérations militaires de Moscou en Ukraine », a déclaré Dmitri Peskov, porte-parole du président de la Fédération. « Beaucoup de personnes, parlant russe, se projettent comme des traîtres. Dans des situations aussi difficiles et émotionnelles que la situation actuelle, beaucoup montrent leur essence, ils disparaissent d'eux-mêmes de nos vies. » Il l'a dit. Peskov, commentant la déclaration faite la veille par le président russe Vladimir Poutine au sujet de la « cinquième colonne » de la Russie, a assuré que le processus de « nettoyage » de la société « certains violent la loi et sont punis selon une décision de justice ». Ce mercredi, Poutine accuse l'Occident de parier sur « la soi-disant cinquième colonne, les traîtres nationaux », et tous les peuples, en particulier les Russes, « savent toujours distinguer un vrai patriote d'un traître misérable, et cracheront comme une mouche qui est entrée dans la bouche de Paris ». Selon le président de la Russie, il s'agit d'un « processus naturel et nécessaire d'auto-nettoyage de la société », ainsi que de renforcement de l'État. Le début de la soi-disant « opération militaire spéciale » russe en Ukraine, rejetée par la communauté internationale, a accru les tensions en Russie même, de sorte que des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour protester et des centaines de personnalités ont exprimé leur désaccord à ce sujet. Les autorités russes ont réagi à l'adoption d'une loi passible de lourdes amendes et d'emprisonnement pour diffusion de « fausses informations » contre les militaires, et ont exigé des sanctions contre l'État. La déclaration de Poutine a de nouveau suscité la crainte du fantôme de la purification stalinienne dans la société russe. Le nettoyage stalinien est un traumatisme qui dure même si près de 70 ans se sont écoulés depuis la mort du dictateur soviétique.Suprême mousse/jack