Querétaro et Atl pendant 11 jours, De San Luis s'affronteront

Après avoir remporté le dernier match du tournoi, les organisateurs de la journée tenteront de garder le moral au plus haut.La visite n'est pas motivée après la chute.

Queretaro ne veut pas regretter une autre chute. 0 à 1 a mis fin à son match contre Necaxa. Au cours des quatre derniers jours, ses résultats ont varié. Il a gagné 1 match, perdu 1 et 2 était un match nul.

San Luis arrive de bonne humeur après avoir battu Puebla 2-1. Ces derniers jours, il a remporté 1 victoire, 1 défaite et 2 nuls.

Los Gallos Blancos et Los Lojblancos seront mesurés demain à 00h05 (heure de l'Argentine) .Le 11e match du Mexique - Liga MX - Clausura 2022 aura lieu au stade La Corregidora.

5 dernières fois que je me suis rencontré dans le tournoi ont obtenu tous les résultats possibles. L'équipe locale a remporté 2 victoires et la visite a ajouté 2 victoires. Dans un match, ils se sont également retrouvés sur le tableau de bord.

Home a pris la 15e place avec 8 points et 1 victoire, et le visiteur a atteint 10 unités et a remporté la 14e place du tournoi.

Horaires pour les îles Querétaro et San Luis

Argentine : 00 h 05

Colombie, Mexique Est et Pérou : 22 h 05

Heure normale du Mexique et Nicaragua : 21 h 05

Mexique HNR et Mexique Pacifique Heure : 20 h 05

Venezuela : 23 h 05

