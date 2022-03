Quarts de qualification d'Alcaraz, Monfils et Indian Wells

Los Angeles (États-Unis), le 16 mars, le joueur de tennis espagnol Carlos Alcaraz a battu le Français Gael Monfils 7-5 et 6-1 ce mercredi en 1 heure et 17 minutes pour atteindre les quarts de finale d'Indian Wells. En quarts de finale, Alcaraz affrontera le vainqueur du match de l'Américain Jensen Brooksby et du Britannique Cameron Nori, qui domine les champions d'Indian Wells. De plus, il existe une intersection hypothétique entre les joueurs espagnols en demi-finale contre Rapha Nadal. Rapha Nadal affrontera l'Australien Nick Kirgios en quarts de finale aujourd'hui après avoir battu l'Américain Riley Opelka 7-6 (3) et 7-6 (5) en 2 heures et 11 minutes. Après une performance en trois rounds contre son compatriote Roberto Bautista 6-2 et 6-0 en 1 heure et 5 minutes, Alcaraz, qui n'avait que 18 ans, avait un rival redoutable avec le Russe Daniil Medvedev, qui a pris la première place du classement mondial. Cependant, Alcaraz n'a pas laissé le choix à Monfils, qui a joué un match brillant et a pu baisser la tête à la supériorité des Espagnols. Alcaraz, qui était très sérieux au sujet de son service toute la nuit, n'a pas tardé à mettre le service des Monfils en difficulté. Cependant, le vétéran français, confiant, a libéré le bon côté pour commencer le match et a pu maintenir le match sur un pied d'égalité. Face à la fraîcheur et à la concentration d'Alcaraz, Monfils s'est révélé être l'un des joueurs les plus drôles du circuit avec de nombreux gestes amusants rencontrés par le public. Alcaraz a oublié tout cela et après deux balles « break » qu'il n'a pas pu faire, il a finalement arrêté le service de son rival avec un fantastique crossover en bas de piste qui a stupéfié Monfils (6-5). En faveur de tout, Alcaraz a terminé son premier set sans passer par un « tie-break ». Déjà dans le deuxième set, Monfils semblait tomber en panne tant dans le jeu que dans le physique, et Alcaraz en a beaucoup profité pour briser son service deux fois de suite (4-0). Les Espagnols ont fait preuve d'une précision et d'une force incroyables sur la droite, ont contrôlé le jeu derrière le terrain et se sont vantés d'une excellente mobilité qui a démantelé un joueur aussi dur et physique que Monfils. N'ayant pas eu le temps de perdre, Alcaraz a de nouveau rompu le service de Monfils, mettant fin à une brillante victoire et confirmant qu'il était l'une des grandes sensations de cet Indian Wells. Alcaraz a atterri au California Desert Tournament après avoir remporté son premier titre à Rio de Janeiro en 2021, pour la deuxième fois de sa jeune carrière depuis Umag 2022. Ce jeune homme a été l'une des surprises sur le circuit masculin l'an dernier alors qu'il avait atteint les quarts de finale de l'US Open.