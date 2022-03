Wattpad Webtoon Studios, une division mondiale de l'édition et du divertissement conçue pour les fans de bandes dessinées et de romans en ligne, a annoncé qu'elle appliquerait deux histoires populaires écrites en espagnol pour Wattpad : « Perfect Liars » et « Boulevard ».

Le phénomène d'Alex Mírez, un jeune écrivain de « The Perfect Liar » avec 150 millions de lecteurs, sera appliqué en tant que série, et « The Boulevard » lu par l'écrivain Flor M. Salvador sera un long métrage.

Il s'agit du premier projet espagnol financé par le biais du Wattpad Webtoon Studios Development Fund, spécialement créé pour financer et promouvoir le projet sur la base du contenu distribué par ces deux plateformes de lecture en ligne.

Le nouveau projet rejoint la proposition toujours croissante de la société, qui développe et produit actuellement plus de 100 projets de films et de télévision dans le monde entier, et enregistre une étape importante dans la création de contenu espagnol pour le studio Wattpad Webtoon.





Alex Mirez (Caracas, 1994) est l'une des stars de la fiction en ligne. Il publie son premier roman « Choking » en 2016 avec l'éditeur espagnol Nova Casa, et publie plus tard deux parties de « The Perfect Liar », qui enregistre plus de 80 millions de lectures sur Wattpad. Jusqu'à présent, il a écrit 11 romans entre réel et numérique, et le plus récent « Strange » a été publié en plusieurs fois chaque semaine pendant plus d'un an, et enfin en 2021 Au format réel en juin Il a été édité.

Son drame jeunesse « Perfect Liars » est produit au Mexique et est adapté en tant que série par José Miguel Núñez avec les scénaristes Anna Grazales et Paola Mazlum.

Núñez a travaillé en tant que scénariste principal sur la série originale de Netflix « Rebel » et la série « Pinches Mumias » (Univision), puis a participé au projet et est coproducteur et scénariste en chef.

Ses crédits d'écriture incluent également « La Reina del Sur » (Telemundo) et « El Bato » (NBC Universo), entre autres. Le générique de Grajales & Mazlum comprend la sortie prochaine du long métrage « None of this was a mistake » produit par Cinema 226 et Videocine.

Grazales & Mazlum produit 10 séries pour Netflix et développe des programmes pour les longs métrages de la société oscarisée Fábula, Warner Media et Sony de Pablo Lalain.

« Perfect Liars » fait partie d'une série de trois livres publiés par la Penguin Random House en Espagne, dont deux sont parus jusqu'à présent et ont été réimprimés 17 fois

« Boulevard » est un roman d'amour qui fait partie d'une série en quatre parties de l'écrivain mexicain de Wattpad Flor M. Salvador, qui sera adapté par Javier Ruescas, auteur à succès de livres pour la jeunesse. et le prochain long métrage d'Atresmedia Cine, « Somos Fuego », et une série en cours de développement basée sur la biographie de violoniste Aarón Lee, « Qui suis-je ? »

Salvador, qui s'est fait connaître sous le pseudonyme d'Ekilorhe de Wattpad, a étudié la médecine, mais depuis 2014, il a décidé de se consacrer à l'écriture et a publié son premier roman « Boulevard » sur la plateforme. Penguin Random House España. Son œuvre la plus récente s'intitule « Silence » et traite de sujets controversés tels que l'euthanasie, la mort et les relations humaines.

« Boulevard », transformé en film, est produit en Espagne.

Aron Levitz, président de Wattpad Webtoon Studios, « Perfect Liars » et « Boulevard » ont gagné en popularité auprès de millions de lecteurs et sont profondément intéressés par le marché hispanophone du monde entier.

