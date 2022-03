Pedro Castillo : le ministre de l'Éducation s'oppose aux progrès des élections

. ( ).

« Je crois que la démocratie doit être intégrée et que la démocratie doit être unifiée signifie le respect du vote populaire. Il faut respecter le temps, le dominer. L'aspect fondamental est que vous devez savoir comment vivre ensemble. Lorsque les situations de coexistence politique mènent à des extrêmes, c'est un gros problème. » Il a déclaré dans une conversation avec Canal N.

En ce qui concerne les autorités élues lors des élections générales de l'an dernier, il a jugé nécessaire de respecter la décision reflétée dans les urnes. « Pour un gouvernement ou un parti politique qui vient au gouvernement par le biais d'élections, le moins est le respect, et les opposants doivent respecter le processus », a-t-il ajouté.

Le ministre de l'Éducation est conscient des frictions qui se sont formées entre les branches du gouvernement, mais l'a expliqué en raison de l'immaturité des personnes représentant la population. « Même la vision politique du monde est que la situation de discussion ne doit pas affecter le développement de l'institutionnalité et de la gouvernance, donc je pense que nous devons avoir une maturité politique. Ce que nous constatons dans certaines expressions, c'est un manque de maturité. » Il a dit.

Manque de coordination entre les autorités

Serna n'a pas été le seul cadre à mentionner la présentation de la première Aníbal Torres. Le vice-président de la République et le ministre du développement et de l'inclusion sociale ont également évoqué des mesures possibles. Dans son cas, elle a souligné qu'elle n'était pas au courant des propositions qui n'avaient finalement pas été annoncées avant la session plénière du Président Pedro Castillo.

« Le message que le président a donné hier était un message approuvé par le Conseil des ministres. En tout cas, je ne connaissais pas le dernier point [l'avance des élections]. Parce qu'ils ne le savaient pas pour nous. »

Peer Development Social Inclusion Minister ( Midis) a ajouté : « C'est quelque chose dont le Premier ministre a discuté avec le président, mais ce que nous avons approuvé, c'est ce que le président a dit à tout le peuple péruvien hier au Congrès . » Le reste du cabinet n'était pas au courant. C'est l'une des propositions qui n'a jamais été présentée.

Bien qu'il s'agisse d'un signe d'une nouvelle coordination entre les membres de l'administration, Boluarte n'était pas opposé à la tenue d'élections pour élire de nouveaux présidents, vice-présidents et membres de la Chambre des représentants. Pour elle, il s'agit d'une question de « probabilité dans le cadre juridique ».

« Il m'a dit : « Doc, nous essayons une dernière consultation au Congrès pour corriger l'instabilité politique qui existe, et c'est nécessaire et nous pouvons parvenir à un accord pour faire face aux grands problèmes que le pays a. « Il n'a donc pas annoncé le déroulement des élections générales. C'est la vérité. » C'est une déclaration du Premier ministre Aníbal Torres qui a surpris ceux qui ont travaillé avec lui et ceux qui ont assisté au Congrès quelques heures après le discours de Pedro Castillo.

