Où pouvez-vous regarder gratuitement la série de Frailejón Ernesto Pérez et ses amis

Depuis que le personnage de Frailejón Ernesto Pérez est devenu l'un des personnages les plus aimés des Colombiens, initialement destiné aux enfants, mais a également été agréablement accueilli par la population adulte, les gens n'arrêtent jamais de chanter sa chanson ou de rechercher du contenu lié à ce super-héros qui défend l'eau. et les landes.

Eh bien, ce dessin animé drôle a une série dans laquelle il interagit également avec d'autres personnages animés appelés « Magic Tales ». Il s'agit d'une production pour enfants dans laquelle apparaît ce mignon frère, qui fait partie d'un groupe de personnages animés qui enseignent aux enfants comment prendre soin de la planète, apprendre des leçons comportementales amusantes, savoir comment interagir avec leur environnement et les gens, et bien plus encore.

La plateforme gratuite RTVCplay, un peu comme notre Netflix créole, mais gratuite, a dans son catalogue de contenu cette série qui comporte 2 saisons, la première avec 40 épisodes et une seconde avec 36 épisodes, afin que vous puissiez divertir ce pont de vacances et ce marathon avec les plus petits à la maison en accédant à ce lien : https://www.rtvcplay.co/ninos/cuentitos-magicos totalement gratuit.

« Magic Story » est la série mettant en scène le célèbre personnage devenu viral sur les réseaux sociaux pour sa chanson et son invitation à protéger l'environnement. Photo gracieuseté de RTVCplay

La production d'animation est destinée aux enfants de 2 à 6 ans, mais avec la viralisation de la chanson « Hello ! , je m'appelle Frailejón Ernesto Pérez » est devenu un personnage aimé des jeunes et des adultes qui ont reproduit son message sur des plateformes telles que Instagram, Tik Tok et Twitter. En fait, l'épisode dans lequel apparaît la célèbre chanson de Frailejón Ernesto Pérez est le numéro 11 de la première saison.

Ernesto Pérez peut créer de l'eau et la contrôler et a de nombreux yeux pour voir ce qui se passe dans le monde, comment elle est polluée et affecte l'environnement. C'est un super héros qui accompagne le garçon Miró dans toutes ses aventures.

Carlos Andrés Correa est celui qui a composé la chanson virale sur les réseaux sociaux et qui fait également la voix d'Ernesto Pérez. Il est important de noter que la chanson est diffusée depuis plus de cinq ans, mais ce n'est que jusqu'à ces dernières semaines qu'elle est devenue virale. Correa a assuré que Frailejón avait 150 ans mais qu'il était encore un enfant, tandis que son père, qui a déjà 800 ans, est déjà adulte.

« Les sons des cloches, des maracas, du xylophone et d'autres instruments utilisés à l'âge préscolaire sont ceux qui génèrent le plus de mémoire chez les enfants. Nous n'ignorons pas le rock parce que nous savons qu'il y a des parents rockers, mais il doit y avoir un instrument très tranchant que les enfants aiment, car selon des études, ces sons sont plus faciles à mémoriser », a déclaré Carlos Andrés Correa pour la RTVC.

Les frailejones sont une espèce menacée et sont d'une importance vitale pour la sauvegarde des ressources en eau du pays. En fait, une nouvelle espèce de frère a récemment été découverte dans la lande d'Ocetá à Boyacá, appelée Espeletia Ocetana et selon l'Institut Humboldt, c'est l'une des 91 espèces que possède le pays. Il y en a 139 dans le monde entier.

