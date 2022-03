Ortega annule 25 ONG qui défendent les écologistes, les femmes et les journalistes

Managua, le 17 mars Le gouvernement du Nicaragua a ordonné la fermeture de 25 autres ONG, y compris des associations de journalistes, de militants écologistes et d'autres femmes, des peuples autochtones et des défenseurs des droits de l'homme par l'intermédiaire du ministère de l'Intérieur, a rapporté la législature jeudi. Au Nicaragua, l'administration du président Daniel Ortega a interdit au moins 87 ONG nicaraguayennes depuis décembre 2018 avec un vote du député sandiniste et de ses alliés. Le ministère de l'Intérieur a également annulé l'enregistrement et la diffusion permanente de six ONG américaines et de six ONG européennes. L'Assemblée nationale (Congrès), qui dispose d'une majorité officielle, a inscrit une nouvelle initiative à l'ordre du jour de jeudi, elle doit donc être soumise à l'Assemblée générale. L'ONG est l'Association nicaraguayenne Operation Smile, l'Association nicaraguayenne des journalistes Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, l'écologiste Alexander von Humboldt Center for Promotion of Territorial Development and Environmental Management (Humboldt Center). C'est également une voix importante pour la Fondation Violeta Barrios de Chamorro pour la réconciliation et la démocratie, la Fondation nicaraguayenne pour le développement économique et social (Funides), la Fondation pour l'éthique civile et la transparence, la Freedom Foundation et l'Association nicaraguayenne. En outre, la Fondation Agora Panesip, la Fondation pour l'autonomie et le développement de la côte atlantique du Nicaragua, l'Association citoyenne des jeunes entrepreneurs du Nicaragua, l'Association des clubs Harvard du Nicaragua, la Fondation pour la dignité humaine au Nicaragua et le Matagalpa Social Club. De même, Citizens' Crusade Foundation for Democracy, Kolping-Nicaragua Foundation, Institute of Democracy and Human Rights Observation Foundation, Citizens' Association of Women's Organizations le 8 mars, Alumni Scholarship Fund for Central American Schools (FOBECA), Regional Development Fund, Association and Des femmes du Nicaragua. Les autres sont l'Atlantic Coast Justice and Human Rights Association Center, le Christian Human Rights Association Center et le Violence Prevention Association Center. Selon le ministère de l'Intérieur, ces 25 ONG n'ont pas fourni de ventilation détaillée des revenus, des dépenses, de la balance des comptes et des contributions (origine, origine et bénéficiaires finaux) dans leurs états financiers. En outre, il a affirmé que le conseil d'administration n'avait pas signalé de violations de la loi générale sur les sociétés à but non lucratif. Par conséquent, le portefeuille a proposé de désenregistrer ces 25 ONG dans un délai de 72 heures. Les actifs et actions appartenant à cette association/fondation sont soumis à une pré-liquidation, sinon ils deviennent la propriété de l'État dans le cadre de l'initiative. Le Nicaragua traverse une crise politique et sociale depuis avril 2018, qui s'est intensifiée après les élections générales controversées du 7 novembre. Daniel Ortega, avec son épouse Rosario Murillo, a été réélu pour un cinquième mandat, le quatrième consécutif, et pour la deuxième fois. LFP/GF/LLL