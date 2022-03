Ordonnance d'essai pour utilisation illégale de ressources contre l'ancien gouverneur mexicain

Mexico, le 16 mars Le juge de tutelle a ordonné un procès pour le crime d'utilisation illégale des ressources pendant la campagne présidentielle de 2018 contre l'ancien gouverneur du Mexique Nuevo Leon Jamie Rodriguez Calderon « El Bronco » (2015-2021) mercredi et a été arrêté mardi. Selon des sources judiciaires, l'audience, qui s'est tenue à distance et en privé, a débuté à 16 h 30 (22 h 30 GMT) et s'est poursuivie vers minuit, avec une pause de deux heures, lorsque le juge a analysé les mesures préventives à prendre à l'égard de l'ancien président de l'État. Parmi ces mesures, il reste à décider si Rodriguez Calderon, 64 ans, sera jugé en détention provisoire ou en liberté. Peu avant la décision, l'actuel gouverneur du Nuevo León, Samuel García, a commenté dans un message sur Twitter que « si quelqu'un viole la loi et abuse de la confiance d'un croyant, il devra prendre ses responsabilités et en payer les conséquences ». Mardi, Rodriguez Calderon a été arrêté lors d'un incident survenu en 2018, soupçonné de détournement de ressources publiques, puis est entré dans un centre pénitentiaire situé dans la municipalité d'Afodaka, Nuevo León. Mercredi, le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a mis en cause l'arrestation de Rodriguez Calderon, lui demandant de ne pas utiliser la « loi » pour mener une « vengeance politique ». « Ce que je recommande toujours, c'est que la loi ne soit pas utilisée à des fins de vengeance politique, qu'un crime ne puisse pas être inventé et, en même temps, il ne devrait pas y avoir de punition. » Le président a déclaré lors d'une conférence de presse matinale au Palais national. López Obrador a souligné que la détention de l'ancien gouverneur était étrangère au gouvernement fédéral et n'a pas photographié l'arrestation d'un ancien politicien qui a été diffusée dans les médias. L'arrestation de l'ancien gouverneur a provoqué une affaire connue sous le nom de « Broncofirmas » qui était entre les mains du tribunal depuis de nombreuses années. Rodríguez Calderón a affirmé que les ressources humaines et matérielles avaient été déplacées pour utiliser des représentants de l'État afin d'obtenir les signatures nécessaires pour participer aux élections. Il a occupé le poste de président du Mexique en 2018. En outre, il a été récemment rapporté que deux comptes d'anciens fonctionnaires de premier niveau du gouvernement Rodriguez Calderon avaient été gelés par mesure de précaution. Après 30 ans d'appartenance au système au pouvoir, le Parti révolutionnaire (PRI), Bronco est devenu le premier gouverneur indépendant du Mexique en 2015 lorsqu'il a remporté une élection dans le Nuevo León, l'un des États les plus riches des États-Unis avec une forte industrie. Le cheval sauvage, comme on le sait, était un candidat indépendant à la présidence du Mexique en 2018, mais a perdu contre Andrés Manuel López Obrador (Andrés Manuel López Obrador). Pendant la période où il était candidat à la présidentielle, Rodriguez Calderon a demandé l'autorisation de quitter temporairement le poste de président de l'État de début à mi-2018. Controversé, il a affirmé qu'il allait « moka » (bloquer) les mains des voleurs et des personnes corrompues dans la campagne.Chef JMRG/Photo (Photo)