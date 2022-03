Mía Loveday : Qui est-elle et que sait-on de la jeune femme qui a remporté Miss Pérou La Pré ?

Après le concours Miss Pérou La Pri, il y a eu quatre gagnants, dont la fille de la « célébrité ». Cependant, il y avait un participant qui n'appartenait pas à ce groupe, nous parlons de Mia Loveday. Le Salvador représente notre pays.

Le jeune homme de 15 ans était un favori de nombreuses personnes dès le début en raison de la variété des talents qu'il a montrés et des réponses au jury. Il a également révélé la raison pour laquelle il a participé à ce concours de beauté, ce qui a provoqué une grande controverse parmi ses adeptes.

« J'ai participé au casting du concours parce que j'ai trouvé que c'était une activité formidable. Je n'aurais jamais imaginé venir ici. Sur le parcours, je me suis rendu compte que la mannequin était plus qu'un joli visage, et elle a un grand sens des responsabilités et des efforts . Je vais montrer que tout ce que j'ai appris en vaut la peine. » Il l'a dit.

Mia Loveday appelle parfaitement le français car elle a un père péruvien et une mère péruvienne-française. Je l'ai aidée pendant le test de talent.

Le parcours d'une jeune femme n'a pas été facile. Parce que, comme mentionné, elle a eu de nombreux adeptes sur les réseaux sociaux, elle a donc dû rivaliser avec les filles de « célébrités » qui se sont démarquées des autres.

De même, de nombreux fans de ce concours de beauté ont été indignés par l'organisation de Miss Peru La Pre. Ils ont souligné que tout était préparé pour Chiara Villanella, Gaela Baraja et Alondra Elegac. Vous Je peux emporter la couronne avec toi.

Fraude présumée à

Camila Hernández Macera (Camila Hernández Macera) était l'une des candidates au concours qui n'a pas atteint le top dix, annoncé en direct dans le programme En Boca de Todos. En utilisant ses réseaux sociaux, il a confirmé que tout était « épinglé » dans Miss Pérou La Pre

« Malheureusement, tout a été éclairci. Je n'y croyais pas ou je ne voulais pas l'accepter, mais malheureusement c'est le cas. Et je pense que nous savons tous qui est passé sans lever le petit doigt pour une autre raison, parce que je ne l'ai pas fait. » Il a écrit.

Elle a également souligné qu'elle n'est pas la seule à penser qu'il y a fraude lors du choix d'un gagnant, puisqu'elle ira au Salvador pour représenter le Pérou dans d'autres concours internationaux de beauté.

« Les personnes qui ont participé savent qu'il y a des filles qui n'ont pas levé les doigts parce qu'elles étaient là. Il y a des candidats qui ont fait l'effort, mais ceux qui n'ont rien fait sont allés loin . » Il l'a dit.

« J'ai été déçu car beaucoup de personnes en ont parlé. Ils m'ont dit de ne pas essayer si fort parce que j'étais guéri et que ces gens passaient par là sans rien faire. J'ai dit non, mais cette année, c'était différent. » Il a ajouté.

