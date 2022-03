Mémoire, Google Maps, Emoji : trois conseils pour les téléphones mobiles

Lorsque l'espace de stockage du téléphone est plein, il ne fonctionne plus correctement. Le magazine spécialisé allemand « Computer Bild » explique comment libérer de l'espace de stockage sur l'appareil dans le numéro 6/22. Dans le Dans le menu « Paramètres », il y a une section « Stockage ». Ici, les utilisateurs d'Android peuvent voir le pourcentage de mémoire pour chaque application et l'espace restant. Ici, les utilisateurs peuvent voir quelles applications prennent beaucoup de place et déterminer celles qu'ils utilisent réellement. Les utilisateurs d'iPhone ouvrent le menu Paramètres, puis accèdent à Général et Stockage iPhone. Les utilisateurs d'iPhone ont la possibilité de désinstaller l'application, mais ils ne peuvent pas supprimer les données associées à l'application. Si nécessaire, ils peuvent le télécharger à nouveau plus tard. Au fait, Google Maps peut non seulement afficher l'itinéraire, mais également commander un taxi. Pour ce faire, les utilisateurs recherchent la destination qu'ils souhaitent atteindre et tapent sur « Comment s'y rendre » dans le coin inférieur gauche. Ensuite, sélectionnez l'icône « Préparer le voyage » (la personne qui tient la valise) dans le coin supérieur droit. Plusieurs fournisseurs sont affichés en fonction de l'emplacement, y compris le temps d'attente et les informations tarifaires. Si l'application d'un fournisseur est installée, l'application s'ouvre automatiquement lorsqu'un utilisateur appuie sur une offre. Pour les téléphones dotés de la mise à jour Android 12, Samsung propose une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de combiner des emojis. Appuyez sur l'icône dans l'application de messagerie que vous souhaitez utiliser pour afficher l'emoji à côté de la barre d'espace.Lorsque vous entrez dans le sélecteur d'emoji, les deux emojis que vous souhaitez fusionner sont sélectionnés.Cliquez sur le signe plus sous la barre de gauche, et une nouvelle combinaison sera générée automatiquement.Enfin, cliquez sur « Suivant » et cliquez sur « Soumettre ». dpa