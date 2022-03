L'UE estime que la CPI a démantelé l'excuse de la Russie pour envahir l'Ukraine dans un génocide

Bruxelles, le 17 mars L'Union européenne (UE) a estimé jeudi que la Cour pénale internationale (CPI) avait révoqué la « justification » invoquée par le président russe Vladimir Poutine. Il a été dit que l'invasion de l'Ukraine était due à la nécessité de mettre fin au prétendu génocide du territoire. Peter Stano, porte-parole du représentant en chef des affaires étrangères de l'UE Joseph Burrell, a déclaré lors de la conférence de presse quotidienne de la Commission européenne que « l'ordonnance du tribunal peut être interprétée comme un déni clair de la légitimité de l'invasion de Poutine en vertu du droit international ». Par conséquent, Stano a mentionné l'ordre émis mercredi par la Cour pénale internationale selon lequel la Russie « suspend immédiatement les opérations militaires qui ont commencé sur le territoire de l'Ukraine il y a exactement trois semaines ». Comme il l'a expliqué, l'affaire « a un effet contraignant sur le droit russe et international ». « Le tribunal a déclaré qu'il ne portait pas de preuves des affirmations russes selon lesquelles un génocide a lieu sur le territoire de l'Ukraine », a-t-il dit, en référence au raisonnement de Poutine « pour justifier l'invasion de l'Ukraine ». « La Russie n'a pas le droit de recourir à l'usage unilatéral de la force sur le territoire d'autres pays pour empêcher des accusations de génocide en vertu de la Convention sur le génocide et de la Charte des Nations Unies », a conclu le porte-parole. Poutine était « déjà moralement vaincu », a-t-il ajouté. « Il est maintenant légalement vaincu et l'isolement au niveau international s'accroît. » Parallèlement à cette ordonnance de la CPI, Stano a fait référence à la décision prise mercredi par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe de mettre fin à l'adhésion de la Russie à l'organisation. « Avec l'agression injustifiée et injustifiée contre l'Ukraine, la Russie a violé les principaux fondements du décret du Conseil de l'Europe, de la Charte des Nations unies et du droit international », a-t-il dit. Selon lui, l'UE regrette que les citoyens russes ne soient plus protégés par la Convention européenne des droits de l'homme, ou qu'ils puissent porter une « affaire de violation des droits de l'homme » en Russie devant la Cour européenne des droits de l'homme. « Je suis très préoccupé et de nouvelles restrictions sur les droits des citoyens russes en raison de la politique imprudente du Kremlin », a-t-il dit. Le porte-parole a exhorté Moscou à « revenir rapidement à la conformité avec les lois internationales, en particulier les droits de l'homme internationaux et les lois humanitaires internationales ». D'autre part, Stano a déclaré : « Hier, malheureusement, nous voyons encore des atrocités russes commises en Ukraine ». En particulier, un théâtre de Marioupol, « la ville toujours assiégée par les forces russes », a bombardé des abris civils. « Le siège est inhumain et les bombardements se poursuivent. Cela est condamnable et constitue une grave violation du droit international humanitaire. » Il l'a dit. Le porte-parole a appelé Marioupol et l'ensemble de l'Ukraine à lever le siège et à mettre fin aux bombardements et aux attaques contre les civils.