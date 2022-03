Lorsque les munitions ont été démantelées au Nicaragua, trois soldats ont été enterrés.

Managua, le 17 mars, trois soldats nicaraguayens ont été enterrés dans des tombes et sont morts en neutralisant des munitions, et les trois autres ont été sauvés vivants, a rapporté jeudi l'armée nicaraguayenne. L'accident s'est produit mercredi à 14h45 (20h45 GMT) dans la zone entourant l'état-major du détachement du Corps d'armée du Nord, où un escadron composé de 14 soldats a « désactivé les munitions et, ce faisant, la pente de la fosse dans laquelle ils travaillaient s'est effondrée », selon le côté militaire. « À la suite de cet incident, six frères dans leurs bras ont été enterrés, dont trois ont été tués et trois ont été secourus vivants », a déclaré l'armée. Les victimes ont été identifiées comme étant le lieutenant Hernandez Hurtado, le lieutenant Antonio Guadalupe Arias Quiroz et le soldat de première classe Wilma Noel Lopez Randero. Les survivants sont le lieutenant Uriel Klosme Martinez, le soldat Roberto Wilmer Medina et Tony Perez Sequeira. « Les frères qui étaient vivants et sauvés ont reçu un traitement primaire et ont ensuite été transportés à l'hôpital Nuevo Amaneser de Puerto Cabeyas », a expliqué l'agence militaire du nord des Caraïbes au Nicaragua. Le reste du personnel n'a pas été affecté, a-t-il ajouté. L'armée nicaraguayenne « a exprimé ses sincères condoléances aux proches des frères avec les armes qui sont mortes dans l'exercice de leurs fonctions, nous maintenons la communication et fournissons des soins appropriés ». LFP/GF/Copie