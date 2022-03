Loi sur l'enfant à naître et avortement légal dans les pays d'Amérique latine : où est le Pérou ?

FOTO DE ARCHIVO: Una mujer embarazada recibe una dosis de la vacuna de COVID-19 en Schwenksville, estado de Pensilvania, Estados Unidos, el 11 de febrero de 2021. REUTERS/Hannah Beier

Au cours de la session d'hier, la Plénière a voté sur la proposition d'ordre du jour de 1992, proposant que le Congrès des la République déclare d'importance et d'intérêt nationaux la commémoration de la Journée de l'enfant à naître . La proposition est adoptée par 77 voix pour, 7 voix contre et 20 abstentions.

D'autre part, celui qui a proposé cette motion était le parlementaire du renouveau populaire, Alejandro Muñante, qui était fier de cette mesure approuvée grâce à ses réseaux sociaux.

« #PlenoDelCongreso a approuvé avec 77 voix en faveur de la motion de 1992 de ma paternité déclarant d'importance et d'intérêt national la commémoration de la « Journée de l'enfant à naître », signifiant « enfant à naître » pour chaque être humain être à partir du moment de sa conception. #SíALaVida », a-t-il commenté.

La Journée de l'enfant à naître est célébrée dans le monde entier chaque 25 mars pour commémorer, promouvoir et défendre la vie humaine puisqu'elle a a été conçu dans le ventre de la mère jusqu'à la mort naturelle.

En réponse à cette motion, la chargée de communication de l'ONG Manuela Ramos, Andrea Pardo, a mentionné à Infobae que les droits des femmes sont principalement attaqués et que « nous reculons dans les quelques progrès que nous avons réalisés ».

« Avec cette motion, le Congrès attaque les droits que nous avons obtenus en tant que femmes et ceux que nous pouvons essayer de gagner. Il est vraiment inquiétant qu'il y ait 77 membres du Congrès au Parlement qui sont en faveur d'une motion qui n'est pas aussi importante compte tenu de la situation de violence à l'égard des femmes », a-t-elle dit.

Le Pérou a une loi qui soutient l'avortement thérapeutique tant que la mère est en danger et au motif qu'une fille est victime de violences sexuelles.

« Cette femme est forcée d'être mère même si nous avons cette loi en vigueur, nous devons faire pression, car elle n'est pas respectée, bien qu'il existe de nombreux agents de santé qui, selon leurs croyances religieuses, ne devraient pas entrer pour l'application d'une loi, essaient de s'assurer que ce n'est pas appliqué, nous sommes dans une lutte continue pour faire en sorte que cela ne soit pas appliqué. est réalisé », a-t-il assuré.

Bien que le Congrès compte un grand nombre de femmes, le Cabinet des ministres, dirigé par Aníbal Torres, n'en compte que trois présent, avant cela, Andrea Pardo a ajouté que nous sommes confrontés à un Congrès très conservateur.

« Nous vivons dans un pays très conservateur où les membres du Congrès sont totalement étrangers à la réalité que vivent les femmes, malgré le grand nombre de violences qui se produisent chaque jour. Ces situations sont alarmantes et mettent en évidence la violence sexuelle à l'égard des filles, des adolescentes et des femmes adultes. , ils ne sont sincèrement pas intéressés à légiférer à cet égard », a déclaré Pardo.

De son côté, Ayesha Davila, communicatrice sociale et spécialiste du genre, a déclaré que le Congrès « normalise pratiquement les grossesses forcées contre les filles dans des situations de violence sexuelle. »

« En 2020, le bureau du Médiateur a indiqué que 1 155 filles entre 11 et 14 ans ont accouché à la suite d'un viol sexuel. Compte tenu de cela, le Congrès, au contraire, le normalise, ne tient pas compte de ces chiffres et propose une journée pour célébrer l'enfant à naître. Cela est également alarmant car ils ne placent pas comme urgence ni priorité la situation à laquelle sont confrontés les enfants déjà nés. Beaucoup d'entre eux dans notre pays sont en situation d'abandon et de vulnérabilité. Cependant, le Congrès ne fait ni ne légifère rien en faveur de ce problème, mais se donne la priorité dans le positionnement de ses positions religieuses », a-t-il ajouté.

Il convient de noter que la parlementaire de Juntos pour le Pérou, Ruth Luque a proposé le projet de loi 954, qui est en train d'essayer de faire l'objet d'un débat en séance plénière.

« C'est pour que l'avortement soit au moins approuvé en cas de viol ; cependant, nous voulons proposer une loi pour protéger les enfants à naître. Donc, si nous voyons que c'est par 77 voix, nous ne pouvons même pas penser que la loi que nous voulons lever sera finalement adoptée. » , a mis fin à Pardo.





