L'OCDE met en garde l'Ukraine contre le coût de la guerre mondiale

La guerre russo-ukrainienne entraînerait une ingérence commerciale et un blocage de la chaîne d'approvisionnement, un ralentissement de la croissance économique et une hausse des prix mondiaux, a averti jeudi l'Organisation de coopération et de développement économiques.

Dans un nouveau rapport déprimant, des organisations de 38 pays ont déclaré que le produit intérieur brut, le principal indicateur des biens économiques causés par le conflit, diminuerait de 1,08 % dans le monde, de 1,4 % dans 19 pays européens utilisant l'euro et de 0,88 % aux États-Unis.

Cependant, l'OCDE a noté que les dépenses publiques et les réductions d'impôts pouvaient partiellement limiter les dommages.

L'invasion de la Russie s'est produite lorsqu'une reprise étonnamment forte après la récession liée au coronavirus a provoqué une hausse des prix et des complications dans la chaîne d'approvisionnement. En décembre, l'OCDE a prédit que l'inflation mondiale atteindrait 4,3 % cette année, et l'année prochaine, les prix mondiaux augmenteraient de 2,47 % en raison du conflit.

La Russie et l'Ukraine représentent moins de 2 % du PIB mondial, mais elles sont d'importants producteurs de matières premières à base de béton. Par exemple, ils exportent tous deux un tiers du blé mondial, ce qui soulève des inquiétudes quant au fait que des pays tels que l'Égypte et le Liban, qui dépendent des exportations de blé bon marché pour le pain et d'autres aliments de base, pourraient souffrir de pénuries dans les prochains mois.

La Russie est également le principal producteur de potassium utilisé dans les engrais. Le palladium, l'acier et le nickel sont utilisés pour fabriquer des batteries automobiles, qui sont importantes pour les automobiles, les téléphones portables et les obturations dentaires.

Le prix de ce produit a fortement augmenté depuis janvier.

La Russie et son économie sont fortement affectées par les sanctions. Le coût du rouble a chuté et le pétrole russe a été vendu à un rabais élevé sur le marché mondial.