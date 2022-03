L'ESA suspend le lancement d'une mission conjointe avec Exomas, en Russie

Paris, le 17 mars L'Agence spatiale européenne (ESA) a annoncé jeudi la suspension du lancement de la mission Exomars, qui vise à trouver des preuves biologiques ou géologiques de la vie sur Mars en raison de l'impossibilité de coopérer avec l'agence russe Roscosmos, pour collaborer à ce projet. L'ESA, qui a affirmé être « complètement » cohérente avec les sanctions imposées à la Russie par ses États membres après le début de l'invasion de l'Ukraine, a déclaré qu'elle évaluerait les options que les rovers (véhicules d'exploration) pourraient utiliser pour mener à bien leur mission qui sera lancée en septembre. Josef Aschbacher, PDG de l'organisation, a ajouté sur Twitter que la décision d'arrêter était « difficile mais nécessaire ». Mercredi et jeudi, le Conseil de l'ESA à Paris a déclaré que « compte tenu de l'impossibilité de poursuivre la coopération avec Roscosmos dans le cadre de la mission Exomars », il a demandé au Secrétaire général de « prendre les mesures appropriées pour suspendre les activités de coopération en conséquence », selon l'agence russe . Exomars consistait en deux missions : la première a été lancée en 2016 et consistait en un satellite et un module d'entrée, de descente et d'atterrissage Schiaparelli pour l'étude des gaz à l'état de traces dans l'atmosphère martienne (TGO), qui la même année est entré en collision accidentelle avec la surface de la planète et a ouvert le parachute avance. Le second, avec Rosalind Franklin Rover, a d'abord été reporté de 2018 à 2020, puis à 2022. Cela est dû à la détérioration de la situation épidémiologique en Europe, qui a empêché les spécialistes d'effectuer tous les tests nécessaires. Le but de ce dernier était de prélever et d'étudier des échantillons du sol de Mars grâce à des dispositifs sophistiqués. Il était prévu d'atterrir dans la région d'Oxia Planum, située au nord de l'équateur de la planète et contenant des sédiments épais et argileux. Selon l'ESA, cela pourrait correspondre à des lagunes marines ou à des sédiments. L'agence européenne a rappelé jeudi que la décision de Roscosmos de retirer du personnel du Centre spatial européen en Guyane française suspendait toutes les missions de décollage avec la fusée russe Soyouz. Aschbacher a déjà commencé à analyser d'éventuels lanceurs alternatifs, a ajouté l'ESA. Selon cela, dans les prochaines semaines, une réunion spéciale du comité sera convoquée pour présenter des propositions spécifiques aux États membres. L'agence a souligné que le programme de la Station spatiale internationale (ISS) se poursuit et que son objectif principal est d'assurer la sécurité des opérations. L'ISS est soutenue par l'ESA, Roscomos, l'Agence spatiale américaine (NASA), la JAXA au Japon et l'ASC au Canada. Mgr/ATC/icône