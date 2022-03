Les troupes algériennes arrêtent 7 djihadistes présumés dans le nord-est

Alger, 17 mars Un détachement de l'armée algérienne a arrêté sept djihadistes présumés, dont Emir et Mufti, lors d'une opération de recherche et de suivi qui a débuté sur le mont Ued Eduar, dans le village de Collo, situé dans la ville côtière de Skikda (partie nord-est). Défense du ministère de l'Éducation jeudi. Une déclaration publiée sur le site web du département expliquait que parmi les djihadistes arrêtés hier figuraient les « mufti » et les « émirs » communs des groupes terroristes qui ont rejoint des groupes armés radicaux en 1994 et 2007. La source qui a diffusé l'image de cette opération montrant un homme barbu et affaibli a révélé l'identité de chacun des djihadistes présumés ayant rejoint le groupe terroriste entre 1994 et 2015. Le personnel de l'armée a également retrouvé le corps d'une autre accusation terroriste qui a été blessée lors de cette opération antiterroriste menée en février dernier dans une zone forestière de 495 kilomètres à l'est d'Alger. Au cours de cette opération militaire, les soldats ont révélé avoir saisi huit fusils d'assaut de type Kalachnikov, ainsi qu'une quantité importante de munitions et d'autres effets. Le chef d'état-major de l'armée, Chanegriha, s'est rendu « immédiatement » dans la zone inspectée avec le général Noureddine Hambli, commandant du cinquième district militaire, les militaires qui ont participé à cette opération « Qualité », a ajouté la source. Le 19 février, des membres de l'armée algérienne ont tué sept djihadistes qui opéraient depuis 20 ans dans les montagnes de la région d'Ude Edouard. Chef NO/PDDP