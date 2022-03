Au-delà de la vieillesse, une enquête sur les archives familiales où Lucila Penedo et Novoa ont utilisé l'Ordre de l'Amour, sur le thème de proposer différentes expériences et connaissances aux mains d'Ana Gallardo et de son école vieillissante ; d'autre part, le Memory Park of Pay's Room débute la saison 2022 quelques jours après la nouvelle célébration du coup d'État du 24 mars.