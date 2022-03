Le Premier ministre irlandais a été testé positif pour Covid-19 avant de rencontrer Biden

WASHINGTON, le 17 mars Le Premier ministre irlandais Michael Martin a été testé positif à la Covid-19 mercredi soir, et il est peu probable qu'il rencontre le président américain Joe Biden comme prévu au bureau ovale de la Maison-Blanche ce jeudi. L'ambassade d'Irlande à Washington a annoncé mercredi après-midi que Martin avait été testé négatif pour les tests antigéniques. Cependant, après cela, un test PCR a été effectué et le résultat a été positif. Martin a assisté mercredi soir au gala irlandais au National Construction Museum, dans le centre de Washington, mais lorsqu'il a appris qu'il était infecté par le virus, il a dû quitter l'événement à la hâte. L'ambassadeur américain en Irlande, Daniel Mulhall, était chargé d'expliquer aux personnes présentes pourquoi le Premier ministre était inopinément absent de l'événement. Margaret Brennan, reporter sur Twitter CBS, a assisté au gala. Biden a prononcé un discours pendant le gala, mais n'a pas eu de contact direct avec le Premier ministre irlandais, a déclaré un haut responsable américain à CBS. Martin devait rencontrer Biden jeudi au bureau ovale de la Maison Blanche le jour de la Saint-Patrick, que les États-Unis utilisent pour célébrer l'héritage irlandais. Plus tard, Martin et Biden allaient participer à un déjeuner parlementaire organisé par la présidente de la Chambre Nancy Pelosi Democrat. Jeudi soir, le président des États-Unis et la Première dame Jill Biden devaient également se joindre au Premier ministre d'Irlande et à son épouse, Mary Martin, pour participer à une autre célébration de la Saint-Patrick. La Maison Blanche n'a pas encore annoncé de modifications au calendrier officiel de Biden.