L'Argentine est prête à ratifier un nouveau programme avec le FMI pour 45 milliards de dollars américains

Le Sénat argentin tient son dernier débat jeudi pour approuver un nouvel accord avec le Fonds monétaire international pour 45 milliards de dollars, avec lequel il évitera le spectre du défaut de paiement et tentera de freiner l'inflation galopante de plus de 50 % par an.

Ce prêt servira à restructurer le programme stand-by reçu en 2018 sous le gouvernement du libéral Mauricio Macri, dont les échéances d'environ 19 milliards de dollars cette année, 20 milliards supplémentaires en 2023 et 4 milliards de plus en 2024 que l'Argentine ne peut pas se permettre.

La session du Sénat a débuté à 17H00 GMT. La place du Congrès a été clôturée et surveillée par la police. Il y a une semaine, lorsque la Chambre des députés a voté pour, des manifestants ont lapidé le bâtiment et brisé les fenêtres de plusieurs bureaux, y compris ceux du bureau de la vice-présidente Cristina Kirchner.

Pour entrer en vigueur, l'accord doit également être soumis au Conseil d'administration du FMI à Washington pour approbation.

Et le temps presse. Entre le 20 et le 22 mars, l'Argentine doit payer une échéance de capital de 2,9 milliards de dollars, un montant qu'elle n'a pas, selon la Banque centrale.

« Nous avons une décision difficile à prendre : approuver l'arrivée du FMI alors que nous nous étions libérés en 2006", a déclaré le sénateur pro-gouvernemental Ricardo Guerra, en allusion au moment où le président de l'époque Néstor Kirchner a annulé quelque 9,5 milliards de dollars de dette envers l'instance multilatérale et mis fin à ses visites d'examen.

Guerra a souligné que le FMI « n'a laissé que de mauvaises expériences » en Argentine, mais a fait valoir qu'il était nécessaire d'approuver le prêt pour « libérer l'économie d'un tel fardeau, afin de renouer avec la croissance et de recréer l'espoir et la crédibilité ».

Le nouvel accord de crédit sera le 13e que l'Argentine a signé avec le FMI depuis le retour de la démocratie en 1983.

- Contre l'inflation -

Ce programme d'installations prolongées prévoit 10 examens trimestriels et une période de grâce de quatre ans. Les paiements doivent être effectués entre 2026 et 2034.

En contrepartie, l'Argentine s'est engagée à réduire son déficit budgétaire de 3 % du PIB en 2021 à 0,9 % en 2024.

Le président de centre-gauche Alberto Fernández a remercié les parlementaires qui soutiennent le projet. « Nous allons avoir un horizon plus clair. Nous saurons qu'il y a un problème qui n'a pas été résolu, mais qui commence à l'être, qui est cette dette maudite dont nous avons hérité », a-t-il dit, faisant à nouveau allusion au fait que l'accord a été signé par l'Argentine sous le gouvernement de son prédécesseur, en pleine course de change.

Pour Victor Beker, directeur du Centre pour l'étude de la nouvelle économie de l'Université de Belgrano, « si le programme est approuvé, cela réduit un peu le degré d'incertitude. La possibilité d'un défaut de paiement disparaît et des objectifs sont fixés que le gouvernement tentera d'atteindre. Toutes les inconnues ne sont pas éliminées, mais les agents économiques savent qu'il y aura un organe de surveillance (le FMI). »

L'objectif, selon le FMI, est de « réduire l'inflation élevée persistante ». Cependant, le porte-parole Gerry Rice a déclaré jeudi que « ce sera bien sûr un défi à la lumière de l'évolution de la situation mondiale, car la hausse des prix des matières premières affecte l'inflation dans le monde », au milieu de la guerre en Ukraine.

L'Argentine a enregistré une hausse de 4,7 % de l'indice des prix à la consommation en février par rapport à janvier, avec une hausse de 7,5 % dans le secteur alimentaire, portant l'inflation en 12 mois à 52,3 %.

Lorsque le conseil d'administration du FMI aura approuvé l'accord, l'Argentine recevra un premier décaissement d'environ 9,8 milliards de dollars, ce qui lui permettra de répondre à l'échéance de la semaine prochaine et de renforcer les réserves internationales.

Mais la société se méfie des mesures que le gouvernement prendra pour atteindre les objectifs de l'accord.

« En ce qui concerne la situation économique, nous allons empirer, c'est la réalité. Nous payons pour une escroquerie », a déclaré à l'AFP Monica Sulle du mouvement socialiste ouvrier lors d'une manifestation contre le FMI cette semaine.

L'accord initial a été signé pour 57 milliards de dollars, le montant le plus élevé jamais accordé par le FMI. Cependant, l'Argentine n'a reçu que 44 milliards de dollars, le président Fernández ayant renoncé aux étirements en suspens lors de son entrée en fonction en décembre 2019.

