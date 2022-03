La Russie punit les villes ukrainiennes, met en garde contre les « traîtres »

KIEV, Ukraine (AP) — Selon les autorités ukrainiennes, les frappes aériennes russes ont détruit un théâtre où des centaines de personnes ont été évacuées de la ville assiégée de Marioupol, et le président russe Vladimir Poutine a appelé au « nettoyage » pour débarrasser son pays des personnes qui remettaient en question l'agression.

Selon un communiqué du ministère ukrainien des Affaires étrangères, l'attentat à la bombe perpétré mercredi, qui est devenu un refuge temporaire dans une bataille qui a frappé une ville portuaire et laissé des milliers de sans-abri au cours des trois dernières semaines, a provoqué l'enterrement de nombreuses personnes sous des décombres en feu. Au début, le nombre de décès ou de blessures était inconnu.

Selon des photographies de la société de technologie spatiale Maxar, des images satellites de lundi montraient le mot « enfant » écrit en grandes lettres blanches en russe à l'avant et à l'arrière du bâtiment.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré que « ce que la Russie fait à notre peuple me brise le cœur », quelques heures seulement après avoir déclenché plusieurs ovations debout quelques heures après avoir prononcé un discours par vidéoconférence devant le Congrès américain mercredi soir.

Le ministère russe de la Défense a démenti les bombardements de théâtres ou d'autres lieux à Marioupol mercredi.

Six pays ont appelé à une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU jeudi après-midi, et un vote est prévu vendredi sur une résolution appelant à la protection des civils ukrainiens « en situation de vulnérabilité », sans parler de la responsabilité de la Russie dans la guerre.

« La Russie commet des crimes de guerre et attaque des civils », a appelé la mission britannique auprès des Nations unies à une réunion avec le soutien des États-Unis, de la France et d'autres pays. « La guerre illégale menée par la Russie en Ukraine représente une menace pour nous tous. »

Les attaques de la Russie ont touché des villes et des villages d'Ukraine, y compris la capitale Kiev, où des personnes se cachent chez elles et dans des abris.

La Russie a continué d'attaquer plusieurs zones à l'intérieur et à l'extérieur de la ville, notamment des zones résidentielles à 2,5 km (1,5 miles) du palais présidentiel. Un immeuble de 12 étages dans le centre de Kiev a incendié après avoir été touché par des débris.

Poutine est apparu à la télévision pour attaquer les Russes qui ne le soutenaient pas, mais les deux parties étaient optimistes quant à leurs efforts pour négocier la fin de la bataille.

Les Russes « seront toujours capables de distinguer les vrais patriotes des détritus et des traîtres, et ils cracheront comme des moustiques qui se sont accidentellement envolés dans leur bouche », a-t-il dit. « Je suis convaincu que cette purification sociale naturelle et nécessaire renforcera notre pays. »

Il a précisé que l'Occident utilise la « cinquième colonne » des Russes rebelles pour provoquer des troubles civils.

« Et il n'y a qu'un seul objectif. Nous avons déjà parlé de la destruction de la Russie. »

Le discours semblait être un avertissement selon lequel le régime autoritaire, déjà réduit depuis le début de l'invasion le 24 février en raison de la fermeture des médias russes et de l'arrestation de manifestants, pourrait devenir encore plus oppressant.

Reprenant cette tendance, les forces de sécurité russes ont lancé pour la première fois une affaire criminelle connue en vertu d'une nouvelle loi prévoyant 15 ans d'emprisonnement pour avoir partagé ce qui est considéré comme de « fausses informations » sur la guerre en Ukraine. Parmi les accusés figurait Veronica Beloserkovskaya, blogueuse et auteure de livres de cuisine vivant à l'étranger en russe et à l'étranger.

Cependant, il y avait également un signe que les pourparlers avaient enfin lieu.

Après la réunion de mardi, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré que les deux parties « discutaient sérieusement » de l'octroi à l'Ukraine d'un statut militaire neutre, et Zelensky a déclaré que la demande de la Russie de mettre fin à la guerre devenait « plus réaliste ».

Les conférences par vidéoconférence de mercredi semblaient être plus spécifiques.

Mikhailo Podolyak, conseiller de Zelensky, a déclaré que l'Ukraine exigeait un cessez-le-feu, le retrait des troupes russes et des garanties de sécurité contre l'Ukraine de divers pays.

« Cela n'est possible que grâce à un dialogue direct entre Zelensky et Poutine », a-t-il tweeté.

Un responsable du bureau de Zelensky a déclaré à l'Associated Press que la principale question en discussion était de savoir si l'armée russe resterait dans la région séparatiste de l'est de l'Ukraine après la guerre et où se trouverait la frontière.

Pour commenter les discussions sensibles, les responsables qui se sont exprimés sous couvert d'anonymat ont déclaré que l'Ukraine avait insisté pour inclure au moins une puissance nucléaire occidentale dans les négociations et l'avait incluse dans un document juridiquement contraignant contenant des garanties de sécurité pour l'Ukraine. En retour, l'Ukraine s'est déclarée prête à négocier une position neutre.

La Russie a exigé que l'OTAN reconnaisse l'Ukraine comme une alliance ou promette de ne pas y déployer de troupes.

Au début de mercredi, Zelenskyy a prononcé une allocution vidéo devant le Congrès américain, commentant l'attaque contre Pearl Harbor et le 11 septembre 2001, appelant les Américains à davantage d'armes et à des sanctions plus sévères contre la Russie. « J'en ai besoin maintenant. » Il l'a dit.

Le président américain Joe Biden a annoncé que les États-Unis enverraient 800 millions de dollars supplémentaires d'aide militaire à l'Ukraine, y compris plus d'armes antiaériennes et antichars. Il a également déclaré que Poutine était un « criminel de guerre », représentant les accusations les plus sévères contre le président russe depuis le début de l'invasion.

L'entrée par voie terrestre de Moscou dans la capitale ukrainienne semblait avoir cessé, mais Poutine a déclaré plus tôt que l'opération se déroulait « strictement et avec succès conformément au plan précédent ». Il a également accusé l'Occident de sanctions contre Moscou et accusé l'Occident d'essayer de « nous écraser, de faire pression sur nous et de nous transformer en un pays faible et dépendant ».

Selon les estimations de l'ONU, plus de 3 millions de personnes ont fui le pays à cause de la bataille. L'Ukraine a signalé la mort de milliers de civils, mais le nombre de décès est encore inconnu.