La guerre en Ukraine a déjà des répercussions sur la sécurité alimentaire en Afrique et au Moyen-Orient.

Rome, le 17 mars Après l'invasion de la Russie, l'impact du conflit ukrainien touche déjà la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord et continuera de se propager rapidement, a prévenu aujourd'hui le Fonds international de développement agricole (FIDA) des Nations unies, basé à Rome. La hausse des prix des denrées alimentaires et la pénurie de cultures dues au conflit se font déjà sentir au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et s'étendent aux pays les plus vulnérables du monde, y compris les cornes d'Afrique, où les personnes les plus pauvres sont les plus exposées, a expliqué l'agence des Nations unies dans une note. Le FIDA déclare que « le quart des exportations mondiales de blé provient de la Russie et de l'Ukraine » et que « 40 % du blé et du maïs ukrainiens sont déjà aux prises avec des problèmes de faim et sont destinés au Moyen-Orient et en Afrique où des millions de personnes risquent de tomber dans la pauvreté en raison de pénuries alimentaires ou de hausse des prix ». Je l'ai rappelé. En outre, il a expliqué que « la Russie est le plus grand producteur d'engrais au monde, et même avant le conflit, les prix des denrées alimentaires ont augmenté d'environ 30% en raison de la flambée des prix l'an dernier ». « Je suis profondément préoccupé par le fait que le violent conflit en Ukraine, qui est déjà devenu un désastre pour les personnes directement impliquées, constitue une tragédie pour les personnes les plus pauvres du monde qui vivent dans les zones rurales et sont incapables d'absorber la hausse des prix des denrées alimentaires de base et des intrants agricoles », a déclaré le président du FIDA Gilbert F. « Nous assistons déjà à des hausses de prix, ce qui peut entraîner une escalade de la faim et de la pauvreté, ce qui peut avoir de graves conséquences pour la stabilité mondiale. » Il a ajouté. Par exemple, il a noté qu'en Somalie, où environ 3,8 millions de personnes ne sont déjà pas sûres pour la nourriture, il y a eu une flambée des coûts de l'électricité et des transports en raison de la hausse des prix du carburant. En Égypte, les prix du blé et de l'huile de tournesol ont grimpé en flèche, la Russie et l'Ukraine dépendant de 85 % de l'approvisionnement en blé et 73 % de l'huile de tournesol. Au Liban, 22 % des ménages n'ont pas accès à la salubrité des aliments, et les pénuries alimentaires ou les hausses de prix supplémentaires exacerberont la situation déjà désespérée. Le pays importe jusqu'à 80 % du blé de Russie et d'Ukraine, mais l'explosion survenue dans le port de Beyrouth en 2020 lui permet de stocker son rendement pendant environ un mois à la fois.