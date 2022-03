La Corée du Sud semble franchir un nombre record d'événements et se rapprocher du pic de la vague.

Séoul, le 17 mars La Corée du Sud a battu un nouveau record d'infection à la COVID-19 aujourd'hui et a signalé plus de 621 000 cas à un moment où les autorités considèrent qu'ils atteignent le pic de la vague causée par la variante omicron. L'Agence coréenne de contrôle et de prévention des maladies infectieuses (KDCA) a annoncé aujourd'hui que 621 328 cas avaient été découverts mercredi, dont seulement 62 provenaient de personnes arrivant de l'étranger. Ce chiffre représente une augmentation de 55 % par rapport aux données de la veille et de 120 % de plus qu'il y a une semaine. Des décès quotidiens records ont également été signalés à 429 (le taux de mortalité était de 0,14 %), mais le nombre de personnes présentant des symptômes modérés à sévères a diminué à 1 159 chez environ 100 patients par rapport à mercredi. Le ministère de la Santé estime que cette semaine ou la semaine prochaine, le pic de la vague actuelle causée par la variante omicron sera atteint, et le Premier ministre Kim Bukum a demandé à revoir les protocoles de reclassification de la COVID-19 en tant que maladie moins grave. Cela permet aux services de santé d'avoir une plus grande flexibilité pour lutter contre de plus en plus de réponses positives, qui sont des cas présentant des symptômes légers ou pour la plupart asymptomatiques. Dans le même temps, les autorités assouplissent progressivement les restrictions en vigueur depuis un certain temps, et la réunion de demain décidera d'étendre ou d'assouplir les principales mesures (fermeture forcée de l'hôtellerie à 23h00 et réunion pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes). Le pays asiatique, où 86,6 % de la population a un double calendrier de vaccination et une dose de rappel de 62,8 %, est l'un des pays qui a le mieux géré l'épidémie, en particulier en premier lieu, et il y a aujourd'hui environ 8 250 000 infections et plus de 11 400 décès.