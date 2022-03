La Constitution péruvienne évaluera la possibilité de la libération de Fujimori ce jeudi

Lima, 16 mars La session plénière de la Cour constitutionnelle du Pérou (TC) évaluera ce jeudi si elle accepte un corpus humain demandant l'invalidité d'une décision judiciaire qui a suspendu l'amnistie accordée à l'ancien président péruvien Alberto Fujimori (1990-2000) en 2017. Les médias locaux ont rapporté qu'après avoir discuté de l'affaire lors d'une réunion privée il y a trois semaines, le juge Ernesto Blume, le rapporteur de l'affaire, déclarerait l'établissement d'un appel, suggérant que Fujimori pourrait être libéré à nouveau. Plus précisément, la plus haute instance constitutionnelle des États-Unis examinera le corpus humain soumis par l'avocat Gregorio Parko Alarkon le 24 décembre 2018 sur la décision de la Cour suprême qui a annulé l'amnistie accordée à Fujimori par le président de l'époque Pedro Pablo Kuchinsky (2016-2018). Outre les appels qui seront entendus ce jeudi, deux autres membres du TC les exhortent à prendre la même mesure en faveur de Fujimori, condamné à 25 ans de prison pour crimes contre l'humanité en 2009. Le ministère péruvien de la Justice ayant ordonné d'invalider l'amnistie après ne pas avoir respecté les exigences légales et considérant qu'elle n'avait aucun effet juridique, Fujimori a dû retourner à la prison du département de police de l'est de Lima et l'a condamné à la prison. Cette amnistie fait actuellement l'objet d'une enquête du tribunal car le parquet considère qu'elle est le résultat de négociations entre Kuczynski et le plus jeune fils de Fujimori, Kenji, qui était membre de la Chambre des représentants à l'époque. Opposez-vous à la demande de démolition du président à ce moment-là Selon les informations, la décision sur cette question divise les membres du TC car ils ont reçu le soutien d'Ernesto Blumé, José Luis Sardon, Augusto Ferrero et le rejet de Marianella Ledesma, Eloy Espinosa-Saldanha et Manuel Miranda. Le TC péruvien, qui devrait être composé de sept membres, a été maintenu en tant que membre de six après le décès du juge Carlos Ramos depuis septembre de l'année dernière. À cet égard, les médias locaux ont souligné que Ferrero, qui est actuellement président du TC, a le pouvoir d'organiser un « vote de qualité ou un double vote » pour rompre l'égalité. « Libérer Fujimori signifierait ignorer la criminalité », a déclaré le banc de la coalition de gauche Juntos For Peru (JPP) après avoir appris que l'appel serait discuté ce jeudi. Le groupe a souligné sur Twitter que « le TC est tenu de garantir le droit à la justice pour toutes les victimes et ne peut pas être impliqué dans la colère contre la dignité du pays ». La députée de gauche Sigrid Bazán a ajouté que Fujimori « n'a pas demandé pardon ni repenti, et jusqu'à présent, il n'a jamais payé de compensation civile ». « Cependant, demain, le TC pourrait retirer la décision de la justice qui a annulé l'amnistie illégale et négociée pour des raisons politiques et non humanitaires », a-t-il averti. L'avocat Carlos Rivera, qui défend les victimes de crimes condamnés par l'ancien président, a déclaré que le magistrat qui soutient la libération de Fujimori « suit un agenda politique ». Ils vont tourner en dérision la communauté internationale. À cet égard, il a assuré que s'il « favorisait la liberté de Fujimori qui a été condamné », la Cour des droits de l'homme des Amériques (Cour des droits de l'homme des Amériques) « déclarerait l'invalidité juridique de cette résolution et retournerait en prison ». « Il l'a fait une fois », a-t-il dit. Fujimori, 83 ans, a été libéré lundi après avoir surmonté une maladie cardiaque qui l'a contraint à être admis dans une clinique de Lima, mais continuera d'être traité en prison pour fibrose pulmonaire, comme l'a rapporté sa fille aînée Keiko à l'époque. Peu après avoir été détenu dans un centre médical, le Premier ministre péruvien Aníbal Torres a annoncé qu'il envisagerait la possibilité de transférer l'ancien président dans une prison commune lorsque le gouvernement du président Pedro Castillo « guérira » sa maladie. L'ancien souverain est le seul prisonnier d'une prison construite spécialement pour lui à l'intérieur d'une base de police de la région d'Ate, où il doit encore rester jusqu'en 2033, date à laquelle il aura 95 ans. Là, il est condamné comme médiateur (contrôle factuel) pour le massacre de Barrios Altos et La Cantuta, commis par l'organisation militaire clandestine Colina en 1992 et 1993, respectivement, et pour deux enlèvements depuis le coup d'État de 1992. Chef doublage/rrt