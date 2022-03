La compagnie de traversiers P&O a arrêté tous les voyages et a licencié 800 employés.

Londres, le 17 mars La compagnie de ferries britannique P&O, qui relie principalement le Royaume-Uni à l'Europe et au continent irlandais, a annoncé qu'elle suspendait tous les voyages à bord du navire « pendant plusieurs jours » et licencie immédiatement 800 employés en raison de la situation financière. La société britannique a déclaré sur Twitter que « notre service ne pourra pas fonctionner dans les prochains jours », demandant aux clients un billet pour se rendre au port, tout en recherchant un moyen de transport alternatif. Immédiatement après que P&O a annoncé l'annulation du voyage et demandé au ferry de laisser les passagers à terre dès que possible, ils ont publié un communiqué reconnaissant que « ce n'est pas une entreprise viable dans l'état actuel ». « Nous avons perdu 100 millions de livres (108 millions d'euros) par an, ce qui a été compensé par notre société mère DP World (basée à Dubaï). Cela n'est pas durable. Notre survie dépend de changements rapides et significatifs dès maintenant. Sans ces changements, il n'y aura pas d'avenir pour P&O. » La société a déclaré. Pour cette raison, il a déclaré qu'une procédure commençant par le licenciement immédiat de 800 travailleurs aurait lieu et qu'ils seraient indemnisés pour l'absence de préavis. Avec cette décision, P&O emploie 2 200 personnes supplémentaires et assure la viabilité d'une entreprise principalement basée sur le transport de passagers et de marchandises du port de Douvres au Royaume-Uni vers le port de Calais, en France. L'entreprise a été durement touchée par les restrictions de voyage imposées par la pandémie de coronavirus, mais les mesures annoncées aujourd'hui ont été une surprise et une inattendue pour le syndicat qui a critiqué la situation. Grant Shabps, le ministre des Transports du Royaume-Uni, était « très préoccupé » par les nouvelles concernant P&O et était convaincu via Twitter qu'il s'entretiendrait avec les gestionnaires pour comprendre l'impact de l'annonce sur les employés et les clients. Malgré tout, il a rappelé que d'autres opérateurs continuent de sécuriser les traversées maritimes à travers la Manche pour les passagers et les marchandises. Le syndicat a demandé à ses membres de refuser de quitter le navire, mais la société a déployé du personnel de sécurité civil pour s'assurer que le bateau était vide. Sur certains de ces traversiers, l'équipage a occupé un siège de protestation et a prévenu la police qu'ils ne bougeraient pas. P&O a déjà averti qu'en mai 2020, après le début de la pandémie, environ 1 100 travailleurs pourraient perdre leur emploi dans le cadre d'un plan visant à rendre l'entreprise « viable ». La société rappelle aujourd'hui que DP World d'Emirati maintient 7 500 emplois au Royaume-Uni, dont 2 200 restent dans P&O, avec un investissement total supérieur à 3 milliards de livres sterling (3,55 milliards d'euros). Er/GX/pi