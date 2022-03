JC Chavez a regretté la dépendance de son fils. « C'était tellement mauvais que je n'ai pas pu l'aider. »

Malgré ses exploits sportifs et la figure qu'il a consolidée au cours de sa carrière de boxeur professionnel, des problèmes familiaux affligent Julio Cesar Chavez ces dernières années. Aujourd'hui, l'une de ses plus grandes préoccupations est l'état de santé de son fils aîné, récemment admis dans une clinique de réadaptation en toxicomanie. En ce sens, le Grand Champion du Mexique a affirmé qu'il se sentait coupable de ne pas avoir pu l'aider.

Dans une conférence sur le podcast Un Round Más, Erik El Terrible Morales a remis en question l'échec de Cesar del Boxing en tant que père. Après avoir entendu la réponse, Sonora de Sonora Ciudad Obregon (Ciudad Obregon) a accepté qu'il avait commis de nombreuses erreurs dans son enfance, a souligné qu'il avait un excellent enseignement, mais a nié qu'il était capable de le transmettre à ses descendants.

« Le passé n'est pas du tout agréable, mais je ne regrette rien car Dieu m'a donné une autre chance dans la vie. J'ai donc pu aider de nombreuses personnes ayant le même problème que moi. C'était tellement grave que je n'ai pas encore pu aider mon fils, mais c'est là que je vais. Ce sont des expériences de vie qui laissent des choses positives, mais aussi des choses difficiles. » Il a dit dans l'espace.

Julio César Chavez Carrasco (Julio César Chavez Carrasco) s'est imposé comme l'un des meilleurs espoirs aux États-Unis aux yeux de divers professionnels et connaisseurs du domaine de la boxe. Depuis son entrée dans l'arène professionnelle, il a marqué 46 victoires et un match nul. Il a connu sa première défaite après 11 ans de carrière contre Sergio Maravilla Martinez en septembre 2015.

Le talent de Chávez Carrasco a été critiqué non seulement par son père, mais également par ses entraîneurs, soulignant que le seul coupable de son déclin était le junior lui-même.

« Tout était rose parce que mon fils Julio a été discipliné au début de sa carrière et n'avait aucune dépendance. Pas parce que c'est mon fils, mais c'est un grand combattant. Si vous voyez Julio se battre bien, avec ses cinq sens, c'est un excellent combattant. Ce n'est pas un entraîneur, c'est lui avec tout le respect. Mon fils a un problème et nous devons l'aider, mais tout ira bien. » Il l'a dit.

Ce problème a été souligné par d'autres connaisseurs qui ont eu plus de contacts avec Chávez Carrasco. Carlos Aguilar, l'ancien commentateur d'Azteca Deportes, a déclaré que le talent qu'il a montré au début faisait le principal pari de la chaîne de télévision pour faire face à la concurrence que le fils légendaire avait promu Saul Canello Alvarez à l'époque.

Au contraire, le tsar, qui semblait avoir un talent dans le sport des gants, a souligné qu'il n'avait pas trouvé la meilleure version de lui.Pendant ce temps, grâce à la discipline qu'il a cultivée dès le début, Tapatio a réussi à s'imposer et à atteindre l'objectif de devenir la meilleure livre en le monde entier.

Chávez González ne voulait pas que les enfants portent des gants de manière professionnelle, malgré le boom économique et la reconnaissance mondiale d'être unis par les talents sportifs. Cependant, l'argument était tel qu'il finirait par abandonner et appuyer sa décision.

« Comment dormir d'un enfant qui a vu son père toute sa vie et qui veut passer du temps avec lui. Au début, j'étais complètement contre, mais quand les enfants pleurent, ils baissent leur pantalon. » Il l'a dit.

Néanmoins, Junior et Omar ne correspondaient pas à la carrière prolifique de leur père. En 18 ans d'expérience, le premier-né a une fiche de 53-6-1 et a été champion du monde à 160 livres. Le plus jeune des deux a une histoire de 27-2-1, mais n'a pas pu être couronné mondial.

