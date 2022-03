Iwobi diffuse Everton

Writing Sports, 17 mars Un but du Nigérian Alex Iwobi à la 99e minute a permis de vaincre Newcastle d'Everton (1-0), qui a retrouvé la victoire après quatre défaites consécutives pour s'éloigner de la zone de relégation du Premier ministre. L'équipe de Frank Lampard, quand elle a connu le pire, avec un joueur de moins en raison de l'expulsion d'Allan en 1983 et avec son rival en quête de triomphe, a profité de l'occasion pour marquer et sceller une victoire vitale pour son avenir. Les caramels ont profité du duel reporté du vingtième jour pour retrouver des sensations. Il n'a pas joué un bon match et s'est montré aux dépens de son rival, dans une progression évidente depuis qu'Eddie Howe est venu sur son banc et s'est échappé du fond. Cependant, une contre-attaque rapide a été récompensée à Goodison Park contre un fan dévoué, Everton. Le but est survenu à la 99e minute lorsqu'un vol de ballon au milieu de terrain a amené le ballon aux pieds d'Alex Iwobi qui a lancé une rapide contre-attaque. Il a trouvé Dominic Clavert Lewin près de la zone de visite et lui a envoyé le ballon retourné par son coéquipier. Le Nigérian n'a pas échoué et a battu Martin Dubravka pour certifier la victoire et laisser les trois points à Liverpool. La victoire donne de l'air à Everton qui, même avec deux matchs en attente, se trouve à trois points de la relégation marquée par Watford. Newcastle a subi sa deuxième défaite consécutive mais est toujours loin des trois dernières places. CHEF apa/jl