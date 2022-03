Euro : Ouverture du marché aujourd'hui au Canada le 17 mars

L'euro se négocie à 1,40 dollar canadien au moment de l'ouverture, soit une hausse de 0,4 % par rapport au 1,40 dollar canadien la veille.

tient compte des données de la semaine dernière, l'euro a progressé de 0,9 %, mais au contraire, il était toujours en baisse de 4,65 % par rapport à l'année précédente. Par rapport à la veille, il s'arrêtera pendant deux jours consécutifs avec une tendance négative. Le chiffre de volatilité est de 8,49 %, ce qui est beaucoup plus élevé que le chiffre de volatilité annuel (6,09 %), ce qui indique un changement plus important que la tendance générale de la valeur.

photo annuelle, l'euro s'est transformé en 1,46 dollar canadien et le niveau le plus bas était de 1,38 dollar canadien. L'euro est plus proche de la valeur minimale que de la valeur maximale.

dollar canadien est l'unité monétaire officielle du Canada et est désigné par l'abréviation CAD et est subdivisé en 100 cents.

Le dollar canadien a été utilisé dans presque tous les pays après avoir remplacé la livre sterling, le dollar espagnol et le peso.

Le 1er juillet 1858, les autorités ont ordonné la création du premier dollar canadien, qui a été adopté comme système décimal l'année suivante. Cependant, en 1871, l'unification des monnaies dans toutes les provinces canadiennes a été approuvée pour l'utilisation de dollars, et finalement l'étalon-or en 1933 a été aboli .

Actuellement, des pièces canadiennes de 1, 5, 10, 25 cents, 1 et 2 dollars émises par la Monnaie royale du Canada sont utilisées. D'autre part, des billets de 5, 10, 20, 50, 100 et 1000 dollars sont émis par des banques canadiennes et sont produits à Ottawa.

En ce qui concerne l'économie, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a récemment confirmé que le Canada a franchi un tournant et se dirige vers une période de croissance modérée en raison du coup dur causé par la pandémie de COVID-19.

Le Canada, quant à lui, s'est imposé comme un partenaire commercial majeur des États-Unis à la fin de 2021, avec une part de 14,5 % des 15 principaux partenaires américains.

Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit que le Canada connaîtra une croissance de 4,1 % d'ici 2022 et de 2,8 % d'ici 2023, ce qui indique un ralentissement après 4,7 % en 2021.

