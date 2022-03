Euro : cours de clôture aujourd'hui, 17 mars en Bolivie

L'euro a terminé à près de 7,51 Bolivianos en moyenne, ce qui impliquait une hausse de 1,75% par rapport au chiffre de la veille, où il avait marqué 7,38 Bolivianos en moyenne.

Au cours de la dernière semaine, l'euro a accumulé une augmentation de 1,62 %, bien qu'au contraire, il accumule encore depuis un an une baisse de 8,74%. Par rapport aux jours précédents, il a mis un terme à deux jours d'affilée avec une tendance plate. Au cours de la dernière semaine, la volatilité a affiché un comportement sensiblement plus élevé que la volatilité reflétée dans les données de l'année dernière, ce qui montre qu'elle montre des changements plus importants que la tendance générale de la valeur.

Sur

la photo annuelle, l'euro a même évolué d'un sommet de 7,76 Bolivianos en moyenne, tandis que son niveau le plus bas a été de 7,28 Boliviens en moyenne. L'euro est placé plus près de sa valeur minimale que du maximum.

Incertitude pour le boliviano bolivien

Le Bolivien a cours légal de la Bolivie depuis 1987 et est divisé en 100 cents, autrefois le peso bolivien était utilisé mais il a été remplacé. La Banque centrale de Bolivie est l'organisme chargé de réglementer l'émission de devises.

Aujourd'hui, des pièces de 10, 20 et 50 cents sont en circulation, ainsi que 1, 2 et 5 Bolivianos. En 1988, un Bolivien équivalait à un dollar américain.

En ce qui concerne la création, la monnaie bolivienne a cessé sa frappe et son impression à l'époque coloniale en raison d'un manque d'intérêt politique, ce qui a finalement entraîné la création de pièces et de billets à l'étranger en raison du faible coût que cela implique. En 2013, ils étaient toujours fabriqués dans des pays tels que le Royaume-Uni, la France et le Chili.

En ce qui concerne l'économie, en 2014, la Bolivie a eu recours à des dépenses publiques élevées et à un crédit intérieur croissant pour maintenir sa croissance, mais ces décisions ont entraîné une augmentation de la dette publique et une réduction des réserves internationales.

Comme partout dans le monde, la pandémie de coronavirus a durement frappé l'économie bolivienne, bien que l'inflation n'ait pas été aussi élevée que dans d'autres pays d'Amérique latine, clôturant 2021 avec 0,90 pour cent.

Selon les prévisions faites cette année par la Banque mondiale, la croissance de la Bolivie ne sera que de 3,7 % d'ici 2022, mais le président Luis Arce a contesté ces prévisions et assuré que le produit intérieur brut (PIB) pourrait croître jusqu'à 6 %.

En

outre, le pays a clôturé 2021 avec un excédent commercial de 1,471 million de dollars, le premier des six dernières années, où des soldes négatifs annuels ont été enregistrés dans le solde. Outre ces conditions, le chômage a augmenté de 5,2 pour cent.

La Bolivie est également confrontée à des efforts mondiaux pour passer à une énergie propre, de sorte que ces conditions inciteront l'un des plus grands pays exportateurs de gaz à rechercher des alternatives.

