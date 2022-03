Dollar : cours de clôture aujourd'hui 17 mars en Haïti

Le dollar américain a été payé à près de 103,19 gourdes en moyenne, ce qui représente une baisse de 2,19 % par rapport au chiffre de la veille, où il s'échangeait à 105,50 gourdes en moyenne.

qui concerne la rentabilité de la semaine dernière, le dollar américain a enregistré une baisse de 0,78 % ; au contraire, au cours de la dernière année, il a tout de même accumulé une hausse de 16,19 %. Par rapport aux jours précédents, il a mis fin à deux sessions de tendance positive. La semaine dernière, la volatilité était de 18,82 %, ce qui est légèrement supérieur au chiffre annuel de volatilité (17,19 %), ce qui indique qu'il traverse une phase d'instabilité.

la photo annuelle, le dollar américain a atteint un maximum de 105,64 gourdes en moyenne, tandis que son niveau le plus bas a été de 97,87 gourdes en moyenne. Le dollar américain est plus proche de son maximum que de son plus bas niveau.

La gourde (traduit par « graisse ») est la monnaie d'usage officiel en Haïti et est dénommée HGT, elle est également divisée en 100 cents et son impression est réglementée par la Banque de la République d'Haïti.

Bien que son nom vienne du français, son origine fait allusion à la monnaie espagnole appelée « gordos » ; certains citoyens l'appellent également « goud », de sorte qu'elle sonne comme le mot anglais « mood ».

Introduites en 1813 pour remplacer l'ancienne livre, elles peuvent actuellement être trouvées pour 5, 10, 20, 50 cents, ainsi que 1 et 10 gourdes, cependant, les pièces de 5, 10 et 20 cents ne sont pas utilisées régulièrement, leur utilisation est donc minoritaire.

Quant aux billets, il y a 10, 20, 25, 50, 100, 250 et 1000 gourdes. Une gourde haïtienne équivaut actuellement à 0,0097 unités du dollar américain, ainsi qu'à 0,0085 unité d'euro.

Tout au long de son histoire, la gourde a connu trois émissions, la dernière en 1872, qui est celle qui est actuellement utilisée. En 1912, la monnaie a été rattachée au dollar américain, mais en 1989, elle a été déliée, malgré le fait qu'il existe aujourd'hui des endroits où les citoyens préfèrent l'utilisation du dollar haïtien, suivi du dollar américain, la deuxième monnaie la plus acceptée.

Il est à noter que la demande pour la monnaie est faible à l'extérieur du pays, car Haïti est un pays à l'économie fragile, il n'est pas un pays exportateur et dépend entièrement de l'agriculture pour survivre. En outre, son budget annuel est financé à 20 % par l'aide étrangère.

D'autre part, les billets de banque haïtiens ont choisi des images de personnages historiques, comme celle du marché Vallières, célèbre marché piétonnier, ainsi que Catherine Flon, qui est un symbole de la révolution haïtienne, a été la femme qui a cousu le premier drapeau d'Haïti en 1803. Les armoiries figurent au dos de toutes les pièces.

Sur le plan économique, la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) a souligné qu'Haïti, avec des pays tels que le Suriname et le Venezuela, connaît une inflation chronique, en partie aggravée par la pandémie de coronavirus.

En outre, au cours de l'année écoulée, le pays a également dû faire face à la déstabilisation politique suite à l'assassinat du président Jovenel Moise, à la vague de violence et au tremblement de terre majeur survenu en avril 2021.

