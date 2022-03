Dineno emmène Puma au retour et aux demi-finales à la Conacaf

MEXICO CITY (AP) - Juan Dinenno a signé un doublé, comblant le gros déficit et envoyant le match sous forme de pénalité. L'attaquant argentin est sorti de la toile et a enregistré la victoire de Puma, qui a éliminé la Révolution de la Nouvelle-Angleterre.

Avec un retour épique, l'équipe mexicaine a réussi à s'imposer 4-3 dans le tour, atteignant la demi-finale de la Ligue des champions de la Conacaf.

Dinenno a marqué le premier but du match en 33 minutes et a ajouté un autre but le 48e jour après avoir dépassé le Brésilien Rosério de Oliveira.L'Américain Sebastian Sosedo a ajouté un but à 59 pour envoyer le match comme penalty.

La défaite de 3-0 au match aller semblait blâmer les étudiants universitaires, mais l'équipe dirigée par l'Argentin Andrés Lillini est sortie pour trouver un retour dès le début et se qualifiera pour les demi-finales de la 11e étape pour affronter Cruz Azul.

Les collégiens ont pris le contrôle de la possession du ballon dès le début et se sont manifestés quand Omar Islas a envoyé une croix droite dans la zone où De Oliveira a froncé les sourcils pour Dinenno, qui a utilisé sa cuisse gauche pour filet le ballon.

Lorsque De Oliveira a envoyé un centre de la droite vers une petite zone, Pumas s'est rapproché collectivement au début du second semestre. Dinenno a anticipé le score et a transformé le poteau droit du gardien Earl Edwards en un tir bas.

Les collégiens ont élargi leur avance et nivelé la série à 59 quand Saucedo a reçu le ballon à l'intérieur de la boîte, est entré au centre du but et a tiré un puissant tir qui a obtenu Edwards dans ses mains.

La révolution a été un tir d'Omar González, sévèrement rejeté par Alfredo Talavera, ce qui lui a permis de résoudre le jeu des années 90.

Dans le penalty, Arturo Ortiz, Alan Mojo, Nicholas Freire et Dinenno ont été convertis à Puma.

Alfredo Talavera a arrêté d'essayer Thomas McNamara et Sebastian Regget a envoyé une tentative sur le but.

Avec les avancées de la machine

Le défenseur Rudy Camacho a marqué dans les dernières minutes, et Montréal 1-1 avec Cruz Azul, ce qui n'a pas empêché le club mexicain d'atteindre les demi-finales de la Ligue des champions de la concacaf.

Uriel Antuna a rattrapé les visiteurs en 44 minutes, et Camacho, un Français, a déclaré l'égalité à 79 ans.

La Maquina remporte son match aller 1-0 au Estadio Azteca grâce au but d'Antoona.

En conséquence, Cruz Azul est revenu en demi-finale de ce tournoi pour la deuxième année consécutive. En 2021, il a perdu contre Monterrey dans les quatre premiers cas.

L'équipe Astro détient six titres de la Conacaf et est la deuxième équipe la plus primée aux États-Unis (7).

Montréal était à la recherche des premières demi-finales depuis la saison 2014-15.