Des voitures avec haut-parleurs animent des fêtes de rue au Venezuela

CARACAS (AP) — Des dizaines de personnes dansent ensemble dans un quartier de la périphérie de Caracas. Il est presque minuit et quand « Do It To It » commence à jouer, popularisé par TikTok, il y a tellement de jeunes, d'adultes et d'enfants qui bloquent la rue, ignorant la mauvaise odeur qui provient d'un camion à ordures abandonné non loin de là.

La musique assourdissante provient de haut-parleurs installés dans les coffres des voitures et des camionnettes, qui rivalisent pour déterminer lequel possède le système audio le plus puissant.

Ces fêtes de rue, où l'on joue de la musique électronique, du vallenato, de la bachata et d'autres rythmes, permettent aux petits et aux grands de danser dans des quartiers où il n'y a plus de discothèques ou dont le prix est prohibitif.

« Il faut le ressentir, le vivre... Avec « l'audio de la voiture », vous fermez les yeux et vous vous levez », a déclaré Luis Daniel « El León » Castro, propriétaire de l'une des voitures. « C'est quelque chose d'indescriptible. »

Le coffre de la Hyundai Getz à quatre portes de Castro dispose de quatre haut-parleurs, d'amplificateurs, de basses et d'un espace libre pour impressionner : vous pouvez y jeter votre chemise et le tissu rebondira au rythme de la musique. Le couvercle du coffre est si lourd que cinq personnes ont dû pousser pour l'ouvrir.

Les voitures commencent à arriver à la tombée de la nuit à Petare, l'un des plus grands bidonvilles d'Amérique latine. Pendant un certain temps, les voitures, les motos et certains bus parviennent à passer, faisant courir les gens. Mais à l'approche de minuit et de plus en plus de personnes arrivent, la circulation s'arrête

Ce phénomène, aussi coûteux soit-il, se renforce à nouveau au Venezuela alors que son économie en souffre. Des millions de personnes sont tombées dans la pauvreté dans le contexte d'une profonde crise politique, sociale et économique, mais le dollar circule plus librement qu'avant la pandémie de coronavirus. Et il faut quelques dollars pour transformer les voitures en boîtes à musique.

À l'approche du carnaval, les employés de l'entreprise de Carlos Arocha mesurent, poncent, coupent et peignent des pièces sur mesure pour les camionnettes qui rempliront les plages de musique. L'équipement d'une voiture peut prendre un mois et coûter facilement 10 000$, soit plus que le même véhicule.

« Au Venezuela, il y a toujours eu ce passe-temps qui consiste à dépenser de l'argent pour les véhicules. Je ne sais pas pourquoi. C'est quelque chose qui est implanté en nous depuis des années », a déclaré Arocha. « Les gens savent comment y mettre le son. Il y a des gens qui n'ont même pas de maison. »

Arocha, qui travaille dans ce secteur depuis 13 ans, a déclaré que certains magasins de l'industrie avaient fermé leurs portes pendant la crise.

Le soir même où Castro et ses amis célébraient à Petare, un groupe de collégiens a célébré leur remise des diplômes dans un quartier voisin avec plusieurs voitures garées sous un passage piéton. Environ 50 personnes dansaient dans le secteur.

Certains jeunes se sont approchés des orateurs, ont souri et, les yeux grands ouverts, ont pointé du doigt certains orateurs.

Les habitants de ce quartier connaissent les difficultés, travaillent plusieurs emplois et dépendent de l'argent que leurs proches leur envoient de l'étranger. Mais il sait aussi danser pour oublier ses problèmes, au moins pendant quelques heures.

« Je vois ça comme une fête, quelque chose de très bon, que nous aimons tous malgré la situation », a déclaré Luis Mediavilla, un étudiant de 18 ans. « Ici, vous appréciez, vivez et profitez comme vous le dites. Tout ce qu'ils font est très bon... Il y a une compétition amusante et folle. C'est une très bonne chose. »

Il a souligné que les batailles entre les voitures font que les gens s'amusent sans avoir à se rendre en ville, dans une boîte de nuit, ou avoir à dépenser 30 dollars pour une bouteille de rhum qui coûte 10 dollars dans le quartier.

Dans le passé, les propriétaires de voitures et les autorités ont fini par se faire prendre dans un jeu du chat et de la souris, mais personne n'a interféré avec la bataille que Mediavilla a connue.

Le bruit dérange parfois les voisins, mais les marchands vendent plus de boissons, de nourriture et de cigarettes.

Early Ruiz, professeur de sociologie à l'Université centrale du Venezuela, a déclaré que les voitures et les danses de rue donnent aux participants un sentiment d'appartenance.

Les panneaux sur les portes des boîtes de nuit peuvent en exclure certains, mais les fêtes de rue sont ouvertes à tous.

« J'allume la musique et soudain je peux enlever ma chemise, ma veste », a déclaré Ruiz. « Dans la rue, toutes ces règles disparaissent complètement, ce qui ne me permet normalement pas de m'amuser comme je le souhaite. »